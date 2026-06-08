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普萊德獲利／自結4月每股純益0.88元 年增18.9%
網通品牌普萊德（6263）今日應主管機關要求，公布4月獲利，每股純益0.88元，年增18.9%。
普萊德4月營收1.88億元，年增13.9%，歸屬母公司業主淨利為5,500萬元，年增19.6%，每股純益0.88元。
日前普萊德公告第1季營收4.49億元，年減2%，歸屬母公司業主淨利1.31億元，年減0.76%，每股純益2.1元，累計前4月每股純益3.98元。
普萊德今日受大盤下挫影響，下跌15元，跌幅9.01%，收151.5元。
去年下半年以來記憶體等關鍵零組件漲價又缺貨，網通廠商不僅訂單無法全部如期出貨，營收受影響，漲價更影響部分業者毛利率少了四到五個百分點，普萊德營運不受影響，今年第1季毛利率更突破48%，創下歷史新高，近期布局工業電腦及量子資安。
普萊德指出，近年持續投入創新研發，包含提升量子安全防護，AI視覺分析智慧監控，推行雲端管理平台訂閱服務，開發AIoT協議產品，打造10G、25G、100G等多功能網路交換器，迎接AI高速網路建設需求，同時關注衛星等次世代通訊技術。
此外，普萊德以AI、資安與節能為核心，整合AIoT、雲端與地端管理，推動智慧城市與工業物聯網的永續網路布局，已推出CloudNMS雲端化跨域網路管理平台、AI資料中心網路解決方案、邊緣AI智慧監控解決方案、結合PUF與後量子密碼（PQC）的高階工業資安產品線，強化工業與商用場域安全管理效率。
普萊德看好，AI帶動地端基礎建設需求，朝向低軌衛星通訊應用，持續深化AI、雲端與工業網路整合，促進跨領域多元通訊傳輸效能，提升差異化競爭優勢。
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