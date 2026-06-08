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威剛營收／5月129.4億元、年增210.4% 連3月改寫歷史新高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

記憶體模組品牌威剛（3260）5月合併營收129.4億元，連續3個月刷新紀錄，月增22.6%，年增210.4%，營收規模持續攀升，單月營收逼近130億元大關，累計今年前5月營收496.1億元，年增175.8%，已達2025年全年營收的93%。

董事長陳立白表示，AI資料中心建置持續加速，帶動高容量、高頻寬記憶體需求快速攀升，新一代Vera Rubin平台所配置的記憶體容量更呈倍數增長，看好全球記憶體市場不只今年供不應求，明年缺貨態勢仍會加劇。陳立白強調，威剛長期深耕記憶體供應鏈，透過多元化的合作模式，已從上游原廠端取得穩定且充足的貨源支援，並依既定策略持續提高庫存水位，預計第3季庫存規模將可提升至逾500億元，以滿足重要客戶及策略性合作夥伴需求，掌握AI時代記憶體需求快速爆發的契機。

展望後市，隨全球記憶體供給有限，陳立白預期，接下來DRAM、NAND Flash合約價將持續同步並進上揚，公司營收可望延續逐季擴張態勢，朝全年高峰邁進。同時，為打造中長期成長動能，公司持續深化AI伺服器、企業級儲存等高階應用市場布局，其中企業級儲存品牌TRUSTA預期今年下半年出貨量將明顯提升，並持續擴大B2B客戶群及市占率，進一步優化產品組合，為未來營收與獲利注入新動能。

受惠於記憶體價格續揚，威剛5月合併營收月增22.6%、年增210.4%達129.4億元，營運規模再創新高。產品表現方面，5月DRAM仍為第一大產品線，營收比重達52.9%；另一方面，如同3月5日法說會預期，NAND Flash價格漲勢自第2季起逐步增強，帶動SSD需求明顯升溫，單月產品營收攀升至47.3億元，月增47%，再度改寫歷史新高，營收貢獻比重提升至36.5%；記憶卡、隨身碟與其他產品占比為10.6%。

威剛 營收 記憶體

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