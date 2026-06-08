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是方營收／罕見！5月年減25% 因為去年有「大客戶」收入

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

是方（6561）電訊8日公布5月營收3.34億元，年減25.2%，月減4.7%，累計前5月營收16.66億元，年減5%。是方營收穩定成長，掛牌以來營收，獲利屢創新高，今年5月營收罕見月減超過兩成，關鍵就在於去年同期大客戶進駐的一次性營收。

是方2025年5月受惠CSP大客戶進駐，因協助進駐AI機房的客戶進行客製化設備，所帶入的一次性營收，推升單月營收跳升至4.46億元，年增率達56.42%，月增率達25.8%。

不過排除一次性收入，是方營運穩定成長，是方估算，扣除去年同期一次性收入，5月營收約與去年同期成長0.3%。

是方董事長邵泓嘉表示，是方電訊MRR（月租）仍然是成長的，尤其下半年營收會有顯著的業務成長動能。

近期搭上AI強勁需求，是方新的LY2聯雲智能資料中心受惠客戶持續進駐，預計2027年將全部滿載，是方近期也宣布斥資30億元，在中部科學園區興建第四座AIDC，將於2028年投入商轉。

日前邵泓嘉透露，是方中科AIDC預計10月動工，客戶熱烈預約，意向書簽約超過五成，包含大型CSP、製造及金融等業者，除台灣AIDC布局，日前與日本北海道「石狩再生能源資料中心」簽署合作備忘錄，也啟動跨國AIDC布局。

邵泓嘉指出，從LY2，到中科AIDC，是方累積規劃設計專業高階AIDC能力，尤其中科AIDC從動土到啟用營運，僅短短兩年，加上對於水冷布局的專業，成為其他國家AIDC業者欲合作的對象，未來不排除持續投資台灣及跨國AIDC。

總經理劉耀元指出，AI持續蓬勃發展，高階AIDC是一種「稀有財」，客戶也急需跨國算力中心布局，跨國AIDCT是未來關鍵趨勢；另一方面，是方攜手行動貝果（MoBagel）、高通策略合作，推出「企業私有化地端Agentic AI平台」服務，也是是方切入邊緣運算及AI應用的關鍵布局。

隨著AIDC客戶持續進駐，可望推動網路傳輸、雲端應用等營收飛輪一起成長。劉耀元表示，過去傳統IDC客戶傳輸需求約1G至10G，現在AIDC則是10G起跳，未來擴大至100G，客戶進駐後，包含網路傳輸、網路交換、雲端應用及資安等整體解決方案應用，都將推升未來營運加速成長，下半年效益發酵，下半年營收、獲利都可望優於上半年。

營收

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