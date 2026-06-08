威剛營收／5月年增210%連三月創高 陳立白：明年記憶體缺貨恐加劇

記憶體模組大廠威剛（3260）5月營運再創新高，受惠記憶體價格續揚與AI資料中心需求升溫，5月合併營收達129.4億元，月增22.6%、年增210.4%，連續三個月改寫單月歷史新高，營收規模逼近130億元大關；累計今年前五個月營收496.1億元，年增175.8%，已達2025年全年營收的93%。

董事長陳立白表示，AI資料中心建置持續加速，帶動高容量、高頻寬記憶體需求快速攀升，新一代Vera Rubin平台配置的記憶體容量更呈倍數增長，預期全球記憶體市場不只今年供不應求，明年缺貨態勢仍將加劇。

陳立白指出，威剛長期深耕記憶體供應鏈，已透過多元合作模式，自上游原廠取得穩定且充足的貨源支援，並依既定策略持續拉高庫存水位，預計第3季庫存規模將提升至逾500億元，以滿足重要客戶與策略性合作夥伴需求，掌握AI時代記憶體需求快速爆發商機。

從產品結構來看，5月DRAM仍為威剛第一大產品線，營收占比達52.9%；NAND Flash價格漲勢自第2季起逐步增強，帶動SSD需求明顯升溫，單月產品營收攀升至47.3億元，月增47%，再創歷史新高，營收貢獻比重提升至36.5%；記憶卡、隨身碟與其他產品占比則為10.6%。

展望後市，陳立白看好，在全球記憶體供給有限下，DRAM與NAND Flash合約價將持續同步上揚，帶動公司營收延續逐季擴張態勢。威剛也將持續深化AI伺服器、企業級儲存等高階應用布局，其中企業級儲存品牌TRUSTA預期今年下半年出貨量將明顯提升，並擴大B2B客戶群與市占率，為未來營收與獲利注入新動能。