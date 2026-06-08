精確營收／5月7.78億元創新高 華為車出貨、AI 水冷及機器人布局推進

精確（3162）實業公布2025年5月合併營收達新台幣7.78億元，較4月成長13.4%，較去年同期成長21.9%，再創單月營收歷史新高。累計2025年1至5月合併營收34.3億元，較去年同期成長8.4%，展現穩健成長態勢。

5月營收創高主要受惠於新能源車電池盒業務持續強勁成長，湖北廠、廣州廠及湖州廠三大生產基地同步放量出貨，在客戶需求持續增加帶動下，推升整體營收表現再攀高峰。

在新能源車領域方面，精確持續擴大客戶版圖。繼新增長安汽車、上海一汽及北京汽車等車廠訂單後，華為汽車的訂單已開始出貨，正式切入中國高端新能源車市場。以華為汽車目前單月新車銷量接近5萬台的規模來看，未來出貨量有望持續提升，並為公司營收帶來顯著貢獻，同時也顯示精確產品技術實力已獲高端新能源車市場認可。未來公司亦不排除進一步爭取國際高端車廠供應鏈合作機會，包括BMW、Mercedes-Benz及Tesla等品牌客戶。

除新能源車業務持續成長外，精確亦積極布局AI伺服器水冷散熱市場。目前浸沒式液冷櫃（Immersion Cooling Tank）及不鏽鋼分歧管（Manifold）產品已開始出貨，並逐步貢獻營收。公司同時完成冷卻液分配裝置（CDU）及電池備援模組（BBU）研發，並已送交客戶驗證。隨著全球AI高效能運算需求快速成長，帶動資料中心液冷散熱系統需求持續升溫，公司預期全年AI水冷相關產品營收表現可望優於原先規劃。

值得關注的是，精確持續拓展新事業布局，近期與盟立（2464）自動化共同合資成立機器人公司，結合雙方在精密製造、自動化設備及系統整合領域的技術優勢，積極切入智慧製造與機器人應用市場。公司未來亦將進一步跨足半導體相關產業應用領域，開拓新的成長機會與市場空間。

展望未來，精確看好新能源車市場滲透率持續提升，以及AI高效能運算帶動液冷散熱需求快速成長。在新能源車零組件、AI伺服器水冷產品及智慧機器人、半導體設備等新事業布局多箭齊發下，配合全球產能配置與技術研發優勢，公司整體營運成長動能可望持續增強，為未來營運發展注入長期成長契機。