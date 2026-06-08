宸曜營收／邊緣 AI 需求強勁 5月年增87.8%、創新高紀錄

工業電腦廠宸曜（6922）公布2026年5月合併營收達2.21億元，月增22.4%、年增87.8%，創下單月歷史新高紀錄；2026年累計合併營收達9.13億元，年增34.7%，亦為新高紀錄。

宸曜科技表示，此次營收表現亮眼，主要受惠於邊緣AI運算專案長期穩健成長。隨著自駕系統（Autonomous）、無人移動載具（Unmanned）及智慧物流等技術逐漸從概念開發邁入大規模部署的成熟階段，相關市場需求已轉化為實質且穩定的營收貢獻，相關專案導入規模持續擴大，不僅推升整體需求動能。多數專案具備長周期導入與持續擴充特性，使公司整體訂單能見度明顯提升，營收結構亦朝向更穩定且具延續性的成長模式發展。

宸曜科技副總經理藍林忠指出，今年的營收的亮眼成績，除了AI專案落地加速外，亦受惠於專案性質對應供應鏈價格波動劇烈，客戶對價格調整承受能力較強，間接帶動整體業績穩健攀升。

展望未來，宸曜科技對邊緣AI應用發展持續抱持樂觀看法。隨著邊緣運算技術逐步融合，預期將加速各類智慧應用場景落地，公司亦將持續深化技術布局並拓展全球市場版圖，以掌握新一波成長契機，推動營運動能穩步向上。