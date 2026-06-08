永立榮營收／ 5月營收1,070萬元、年增43.5％ 連3月單月破千萬

永立榮（6973）8日公布2026年5月合併營收1,070萬元，較去年同期成長約43.52％；累計2026年1至5月合併營收達4,802萬元，較去年同期成長55.74％。受惠於既有合作品牌持續追補貨，以及新合作客戶出貨挹注，帶動公司單月營收連續第3個月站穩千萬元水準，展現技術商轉成果逐步發酵。

永立榮表示，5月營收主要受惠於既有合作客戶亞馬生醫、IPAPA BEAUTY針對包括「鹿茸多肽Act.A靈活粒現」鹿臍帶外泌體客製化美容安瓶組等相關系列產品的拉貨動能增溫，加上公司迎來大健康領域新合作客戶之自有品牌產品出貨添意，進一步堆疊單月營收表現攀高至突破1,000萬元以上的水準，不僅凸顯永立榮之幹細胞培養技術平台以及獨有專利羊水幹細胞為核心能力，逐步獲得市場的認同度，創造合作品牌廠商的家數持續擴增，營收來源亦由單一保養品系列逐步擴展更多市場範疇，包括保養品、保健食品及客製化產品開發等多元領域，帶動永立榮商業化布局正穩步擴大。

隨著再生醫療雙法正式上路，台灣再生細胞產業迎來大航海時代。永立榮旗下自主研發用於治療男性勃起功能障礙（ED）的異體羊水幹細胞新藥「UA002」，繼取得衛福部食藥署（TFDA）與醫藥品查驗中心（CDE）雙輔導資格後，又再度斬獲重大法規進展，取得美國 FDA 的原料藥主要檔案（DMF）登錄認證，該專案已將全面加速商轉時程。

根據國際研究報告Global Market Insights指出，全球 ED 藥物市場規模預估至 2034 年將突破 70 億美元（約合新台幣 2,200 億元），全球更有超過 3 億名男性深受困擾。然而，現行如威而鋼等口服藥物僅能暫時擴張血管「治標」，且對於糖尿病或攝護腺癌手術導致神經受損的患者，高達 五成服用無效。永立榮的 UA002 正是瞄準此未被滿足的醫療需求（Unmet Medical Needs）。臨床前數據證實，UA002 具備「修復神經」與「重建血管」的雙重再生機制，能從根本逆轉勃起功能障礙。目前台灣臨床一期試驗已順利完成，數據顯示安全性極佳，且展現正面的初步療效。

展望2026年，永立榮維持審慎樂觀看法。永立榮表示，UA002 目前已與輔大、北醫、中榮等台灣3家醫療中心、醫院合作，並進入臨床 IIa 期試驗穩定收案中。在台灣 TFDA 與 CDE 的輔導機制下，將大幅降低開發成本；結合已取得的美國 FDA DMF 認證，公司將採取「新藥開發＋商業化」雙軌策略，加速推動跨國多中心臨床試驗，並積極啟動與國際授權談判，搶佔全球尖端再生醫療的龐大商機。

另一方面，永立榮憑藉多年深耕羊水幹細胞、外泌體及新藥研發所累積的技術基礎，持續透過i-ExoCraft平台整合羊水幹細胞、外泌體及鹿茸活性多肽等核心技術，提供品牌客戶從原料供應、產品開發到量產製造的一站式解決方案。隨著既有合作品牌銷售規模擴大，以及新合作客戶陸續導入，公司預期商轉業務版圖將持續擴張，並進一步提升營運規模與市場滲透率。