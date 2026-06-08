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晨暉營收／完成 WGN 交割 5月衝至4.16億元 年增3.8倍、月增5倍

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

保瑞集團旗下保健品公司晨暉（1271）8日宣布，5月合併營收4.16億元，年增380.79％，月增505.03%，較併購Weider Global Nutrition（以下簡稱WGN）前單月約6,000萬至9,000萬元的營收區間呈現跳躍式成長，更創歷史新高。

此一躍升主要受惠於WGN自5月5日完成簽約交割後，首月營收全數併入合併報表所致。晨暉指出，WGN各地區營收將隨淡旺季、通路拉貨節奏與產品組合而有所波動；隨著併購綜效漸現，公司營收規模與國際市場能見度可望同步進入新的成長階段。

WGN旗下品牌「Weider（威德）」深耕全球保健食品市場多年，產品線聚焦維生素補充品、機能食品與運動營養三大領域，行銷網絡橫跨60餘國，並與全球量販龍頭好市多（Costco）維持逾30年深度合作關係。其歐洲營運據點以西班牙與德國為兩大核心，北美市場則以Costco與Amazon為主力通路。

董事長盛保熙表示，此次併購除帶來營收規模跳躍式成長外，更具策略意義的價值在於未來可借助WGN既有的國際品牌資源與銷售網絡，將晨暉長期累積的獨家專利原料推向全球市場變現。後續若能整合Ankascin 568-R、NTU 101益生菌、ExoBDNF、MyoGastro等專利配方，將有機會透過Weider既有品牌切入德國dm藥妝等歐洲主流零售體系，並進一步擴大美國Costco、Amazon等旗艦通路布局。此舉象徵晨暉過去以B2B原料供應為主軸的專利資產，未來可望轉化為直接面向終端消費者的品牌化產品，大幅擴展商業化變現空間。

根據Fortune Business Insights統計，2026年全球維生素與保健食品市場規模預估上看1,744.5億美元，預測至2034年將成長至2,842.6億美元，年複合成長率約6.3 %，在預防醫學與精準營養趨勢推升下，產業需求動能持續增強。晨暉完成WGN併購後，一舉建構「從專利菌株研發、固態與液態發酵製造、保健品原料B2B供應，到品牌經營B2C與全球通路銷售」的垂直整合一條龍布局。

法人指出，全球保健品市場正從一般保養走向臨床實證、法規認證與品牌信任並重的競爭新階段。晨暉以專利原料為核心，結合WGN全球品牌與零售通路，加速推進國際化布局；隨著整合進度持續推進、歐洲紅麴法規重整帶來的替代性需求，以及北美與歐洲主流通路導入機會逐步開展，晨暉營運結構可望由原料與代工導向，全面升級為高附加價值的全球保健品牌平台。

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