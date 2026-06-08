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青雲搶進 AI、工業電腦

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

青雲（5386）將從記憶體通路模式轉型，規劃切入AI伺服器系統整合和工業電腦領域，搶攻邊緣AI與實體AI業務，目前系統整合業務占比達10%，未來有機會持續提升。

青雲去年營收58.84億元，每股純益達8.61元，雙創新高，股東會通過配發6.5元股利，包含現金股利1.5元，股票股利5元。股東會通過辦理不超過500萬股的私募計畫，主要是充實營運資本，因應業務成長。

青雲4月營收25.35億元，月減22.2%。青雲董事長柯聰源表示，近期業績波動主要是產業特性影響，AI需求爆發，但高階記憶體由美光、三星等大廠主導，目前缺貨，進貨時點難以完全掌握。整體趨勢看好，今年仍偏缺貨格局。

低價記憶體庫存消化後，目前成本逐漸提升。青雲總經理呂仰鎧表示，不排除成本上升影響獲利的可能性，但目前尚未發生。青雲除通路業務之外，也朝AI伺服器系統整合業務發展，並切入工業電腦市場，與工業電腦大廠樺漢合作，搶攻邊緣AI與實體AI商機。

呂仰鎧表示，發展AI系統整合業務，除提升平均售價之外，也有利向原廠爭取料源，目前AI伺服器系統整合業務占比約10%，客戶涵蓋台美AI系統大廠，預計第3季開始，系統整合業務比重有機會進一步提高。

工業電腦 營收 伺服器

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