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共信新藥臨床 二期收案

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

共信-KY（6617）昨（7）日宣布，自主開發治療中晚期原發性肝癌新藥PTS100的台灣二期臨床試驗，已順利納入最後一位受試者收案，隨即規劃多國多中心之全球三期臨床試驗，並同步在中國大陸開展試驗主持人發起之臨床研究（IIT）以擴大適應症。

共信-KY表示，本次試驗是一項劑量隨機、開放性的二期臨床試驗，用以評估PTS100用於不適合手術切除或現有局部區域治療的原發性肝癌（HCC）患者的安全性與療效，目前已順利完成二期收案，後續將在台大北榮、林口長庚、中榮、高榮等五家試驗中心繼續進行療效評估，預計於2026年第3季規劃進行多國多中心第三期臨床試驗，預計日本、台灣、泰國及美國進行三期臨床研究並申請擴大適應症。

PTS100源自共信-KY自主開發的瘤內藥物消融（Intratumoral Drug Ablation, IDA）核心，於介入腫瘤學中有別於傳統能量消融術式，並透過微創靶向腫瘤消融技術（MITTA），利用影像導引精準將藥物遞送至腫瘤病灶，達到局部高濃度治療與腫瘤消融效果。共信表示，該核心及技術平台兼具精準治療、低全身毒性及廣泛適應症開發潛力，可望成為實體腫瘤治療的重要創新核心技術平台。

根據世界衛生組織（WHO）及相關醫學文獻顯示，肝癌高居全球第二大癌症死因，其中肝細胞癌（HCC）占整體病例達九成以上。

台大 中國大陸 北榮

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