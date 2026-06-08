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強生進軍高端製藥設備

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

強生（4747）近日宣布，為增進產學合作交流，攜手國防醫學大學5日簽署學研合作契約書，標榜在製藥關鍵性平台技術開發領域的緊密合作。本次合作旨在深化公司營運體質，並為全面邁向國際市場做足準備，強生將投入高端製藥設備，將於國防醫學大學共同設立「熱熔擠出前導試製藥廠」。

強生也在日前公布5月合併營收為5,250.6萬元，年增15.66％，累計2026年1至5月合併營收2.46億元，年增2.99％。

強生表示， 與國防醫學院的合作，將可結合強生製藥工藝與國防醫學院的頂尖研發人才，藉以培育我國工業藥學領域所需之專業人才，並推動先進藥品製程開發，建置高技術門檻製程，為全球患者帶來更具安全與療效的醫療解決方案。

強生表示，公司在固體劑型（如錠劑、膠囊、粉劑、顆粒）的研發製造上具備深厚根基，此再加入國防醫學大學的科研量能，將進一步深化高階製劑的技術根基，開啟國內先進製程實作與教學平台的新契機。

因應生技醫藥產業蓬勃發展與人工智慧應用的升級，國內製藥技術與品管面臨更多實務與法規挑戰。透過本次實質合作，將聚焦以下四大核心維度：一、積極推動關鍵技術開發：深化熱熔擠出等高門檻製藥技術。二、共同實施前導試製研究：建置前導試製藥廠，加速技術商用化。三、設計創新實習課程：培育我國工業藥學領域所需之專業人才。四、加速藥品開發與品質管控：引進先進製程，嚴格為大眾健康福祉把關。

展望未來，強生除了持續擴大市場版圖外，此次與國防醫學大學的學研合作，將鎖定具備高度市場競爭優勢的「高值化藥品」共同研發，研發版圖涵蓋新一代糖尿病用藥、安眠鎮靜藥物、抗癌特殊製劑、抗病毒藥物。

強生 國防醫學院 營收

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