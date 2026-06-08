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櫃買家庭日 推廣永續

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
2026櫃買中心家庭日由董事長簡立忠致詞揭開序幕。櫃買中心／提供
2026櫃買中心家庭日由董事長簡立忠致詞揭開序幕。櫃買中心／提供

櫃買中心（Taipei Exchange）於6月6日在臺北市立動物園盛大舉辦「2026櫃買中心家庭日」活動，將環境保護及永續理念融合家庭日活動，吸引500多名員工及親友熱情參與，與櫃買攜手向大自然致意，守護地球，共築永續生活。

本次活動結合自然探索與親子互動，由櫃買中心董事長簡立忠帶領員工及熱情參與的親友們，穿戴可愛動物造型裝扮一同探索森林，解開動物園裡的小秘密，沉浸在大自然療癒力，每個家庭走出屬於自己的Zoo。

活動當日於園區沿線設置集章任務及趣味闖關遊戲，增加遊園樂趣，另外設置即拍即印，讓親子歡樂時光不只留在當下，更能珍藏這份美好回憶。

櫃買中心同時也為小朋友們安排可愛玩偶、劇場表演及DIY手作等活動，內容豐富精彩、有趣，藉由親子間同樂，凝聚同仁及親友的情感，同時提升團隊向心力，現場洋溢歡笑與活力。

活動當天也特別準備最令人期待的摸彩活動，員工及親友皆有機會中獎，獎項包含別具公益與教育意義的「動物認養卡」，以實際行動支持動物保育。

櫃買中心始終相信員工的健康與幸福，就是企業最珍貴的資產。努力打造充滿活力、快樂友善的工作環境，希望每位員工在辛勤工作之餘，能兼顧身心平衡與家庭生活，感受到滿滿支持與照顧。

未來櫃買中心也將持續舉辦更多元、有趣的健康促進活動，陪伴同仁一起養成健康生活習慣，提升幸福感，同時以實際活動響應環保與永續理念，攜手打造美好的綠色未來。

櫃買中心 簡立忠 親子

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