聽新聞
0:00 / 0:00

數泓科股東會／通過配息5.5元 AI數位工具下半年出貨

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

數位工具研發製造大廠數泓科（6855）5日召開股東常會，承認並通過去年度決算表冊暨盈餘分配案。數泓科去年每股稅後純益7.85元，股東常會通過配發5.5元現金股利，配發率70%，以今天收盤價130元計算，現金殖利率4.23%。今年第1季合併營收1.33億元，毛利率48.75%，每股稅後純益2.03元。4月合併營收0.51億元，月增10.86%、年增15%。

數泓科董事長游祥鎮表示，因受美國關稅政策影響，客戶調整出貨時間，導致第1季營收略微下降，但隨客戶庫存偏低、高毛利的專業級新產品與新客戶於第1季開始陸續正常出貨下，目前手上新接訂單暢旺，預期營收將重回高檔的成長軌道。另外在高毛利率新產品的出貨帶動下，可望抵銷原物料、薪資與其他變動成本等的增長影響，預期今年毛利率有望持續創高。

游祥鎮表示，在耕耘半導體大廠方面，數泓科開發的AI（人工智慧）數位工具，歷經多年往返驗證測試，已取得半導體大廠認可，將有機會在今年下半年開始接單出貨，初估首批訂單上看千萬元。

數泓科總經理李明華指出，這款AI數位工具，最大的亮點是每次在製程設備保養維修時，可紀錄當次維修參數，同時結合製程良品率、稼動率及各項工作參數，並導入AI技術得出設備保養維修的最佳參數。預期該產品將可降低半導體廠與相關設備產業，因大幅擴廠所需的大量設備維護工程人力，並進一步提升半導體廠的生產良率與稼動率，成為半導體相關生產設備不可或缺的重要工具，並藉此跨入半導體設備相關供應鏈。

另一方面，隨著全球智慧製造應用的持續成長，數泓科整合AR與視覺辨識技術的AI製造與監控系統，期待能於短期完成開發並進入市場驗證，預期可帶給智慧製造市場一個全新的創新應用。

李明華強調，數泓科近期發展導入新的科技技術、結合現有產品、擴大產品線、藉以提升產品毛利率與競爭門檻，拉開與競爭對手的距離，來強化公司的永續競爭力與提高產品的市場滲透率。其中新的科技技術結合了AR眼鏡、視覺、大數據、物聯網與AI來切入新的技術領域，這些新的技術領域已開始導入半導體業與智慧製造市場。

營收 美國

延伸閱讀

新代股東會／通過配發16元股息 將聚焦 AI 與智慧製造的整合應用發展

台驊控股東會／通過每股配發現金股利5元

尚凡股東會／通過第4季配息0.722元 持續維持季配息政策

展達股東會／通過每股配1.1元現金 下半年迎AIoT旺季

相關新聞

股王信驊連七月營收 創高 反映AI基建需求強勁

股王信驊昨（5）日公布5月營收12.82億元，連續七個月創新高，月增0.3%，年增68.7%；前五月營收57.08億元，較去年同期增加61.73%。

興櫃一周回顧／瀚陽狂飆135% 最亮眼

台股本周高檔震盪，漲多股面臨修正壓力，興櫃市場持續由中低價股扮演多頭指標，漲幅前段班主要分布於生技醫療、綠能環保等非電子族群，以新掛牌不久的瀚陽*（7920）狂飆135.12%，表現最吸睛。

數泓科股東會／通過配息5.5元 AI數位工具下半年出貨

數位工具研發製造大廠數泓科（6855）5日召開股東常會，承認並通過去年度決算表冊暨盈餘分配案。數泓科去年每股稅後純益7.85元，股東常會通過配發5.5元現金股利，配發率70%，以今天收盤價130元計算，現金殖利率4.23%。今年第1季合併營收1.33億元，毛利率48.75%，每股稅後純益2.03元。4月合併營收0.51億元，月增10.86%、年增15%。

卓榮泰訪旭東機械 董事長莊添財透露6月送件上市申請

行政院長卓榮泰今天上午到台中旭東機械公司參觀，旭東董事長莊添財表示，近年政府推動智慧製造與半導體政策，公司在手訂單已經超過30億元，即將上市，日前證交所已經告知，請公司6月底送件上市申請。卓揆也祝上市成功，盼台灣的技術、研發與各種技術繼續精進。

櫃買挺新創 邀集六家優質業者參與InnoVEX新創展會

櫃買中心（Taipei Exchange）為積極扶植國內創新創意企業，並對接國際資本市場，今年特邀集六家優質創櫃板公司參加台北「InnoVEX2026」新創展會，展現創櫃板企業在數位雲端、精準醫療、智慧製造與AI應用等前瞻領域堅強實力。

利機2026年全年業績看增三成

利機（3444）日前宣布加碼投資明鈞源，持股比重拉升到八成以上。利機總經理黃道景表示，今年原本公司業務就預期會成長，加上合併明鈞源效益發酵，估計2026年業績可望年增二至三成，對獲利也會有所挹注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。