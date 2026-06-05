數泓科股東會／通過配息5.5元 AI數位工具下半年出貨

數位工具研發製造大廠數泓科（6855）5日召開股東常會，承認並通過去年度決算表冊暨盈餘分配案。數泓科去年每股稅後純益7.85元，股東常會通過配發5.5元現金股利，配發率70%，以今天收盤價130元計算，現金殖利率4.23%。今年第1季合併營收1.33億元，毛利率48.75%，每股稅後純益2.03元。4月合併營收0.51億元，月增10.86%、年增15%。

數泓科董事長游祥鎮表示，因受美國關稅政策影響，客戶調整出貨時間，導致第1季營收略微下降，但隨客戶庫存偏低、高毛利的專業級新產品與新客戶於第1季開始陸續正常出貨下，目前手上新接訂單暢旺，預期營收將重回高檔的成長軌道。另外在高毛利率新產品的出貨帶動下，可望抵銷原物料、薪資與其他變動成本等的增長影響，預期今年毛利率有望持續創高。

游祥鎮表示，在耕耘半導體大廠方面，數泓科開發的AI（人工智慧）數位工具，歷經多年往返驗證測試，已取得半導體大廠認可，將有機會在今年下半年開始接單出貨，初估首批訂單上看千萬元。

數泓科總經理李明華指出，這款AI數位工具，最大的亮點是每次在製程設備保養維修時，可紀錄當次維修參數，同時結合製程良品率、稼動率及各項工作參數，並導入AI技術得出設備保養維修的最佳參數。預期該產品將可降低半導體廠與相關設備產業，因大幅擴廠所需的大量設備維護工程人力，並進一步提升半導體廠的生產良率與稼動率，成為半導體相關生產設備不可或缺的重要工具，並藉此跨入半導體設備相關供應鏈。

另一方面，隨著全球智慧製造應用的持續成長，數泓科整合AR與視覺辨識技術的AI製造與監控系統，期待能於短期完成開發並進入市場驗證，預期可帶給智慧製造市場一個全新的創新應用。

李明華強調，數泓科近期發展導入新的科技技術、結合現有產品、擴大產品線、藉以提升產品毛利率與競爭門檻，拉開與競爭對手的距離，來強化公司的永續競爭力與提高產品的市場滲透率。其中新的科技技術結合了AR眼鏡、視覺、大數據、物聯網與AI來切入新的技術領域，這些新的技術領域已開始導入半導體業與智慧製造市場。