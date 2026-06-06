聽新聞
0:00 / 0:00

股王信驊連七月營收 創高 反映AI基建需求強勁

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
信驊董事長林鴻明。聯合報系資料照
信驊董事長林鴻明。聯合報系資料照

股王信驊（5274）昨（5）日公布5月營收12.82億元，連續七個月創新高，月增0.3%，年增68.7%；前五月營收57.08億元，較去年同期增加61.73%。

信驊是伺服器遠端管理晶片（BMC）大廠，5月營收持續衝高，反映AI基礎建設動能強勁，帶動出貨增加。信驊昨天股價受台股重挫606點影響，終場跌760元，跌幅超過4%，以17,505元收市。

信驊科技營收
信驊科技營收

信驊4、5月累計營收達25.61億元，法人預期，信驊本季營運目標應可順利達成、達34億至36億元，將刷新單季營收歷史新高紀錄，季增8%至14%。

信驊先前預期，受惠傳統伺服器需求超乎預期強勁，下半年業績可望延續逐季攀升趨勢，整體下半年業績將優於上半年。

信驊董事長林鴻明日前表示，客戶需求相當強勁，訂單不是問題，問題出在供應鏈缺料，主要是載板供應不足，部分訂單延到明年。展望明年，訂單量相當龐大，較今年可望再有相當幅度成長。

就缺料議題來看，林鴻明坦言，原預估第3季可緩解，現在看來要到第4季才會比較紓解，屆時可望大幅放量。

信驊強調，正積極透過OSAT（委外封裝測試代工廠）採購載板，尋找新貨源；有別於過去是OEM代工客戶向信驊採購，現在愈來愈多雲端服務供應商（CSP）直接向信驊採購，該公司搭上這波AI高速成長列車，規模大幅增加後，累積更多能量，找到更大市場目標，不再以利基型市場為主。

信驊轉投資事業同步有好消息，旗下子公司酷博樂正積極拓展機器狗、工廠巡檢等智慧應用市場，目前營運進展符合預期，今年有機會達成獲利目標，並規劃未來二至三年內推動IPO。

營收 信驊 伺服器

延伸閱讀

信驊營收／5月12.82億元創新高 月增0.3%

信驊5月營收創新高 伺服器晶片銷售旺

COMPUTEX圓滿落幕 外資點名這九檔「資料中心硬體概念股」

臻鼎5月營收162.01億元 再創歷年同期新高

相關新聞

股王信驊連七月營收 創高 反映AI基建需求強勁

股王信驊昨（5）日公布5月營收12.82億元，連續七個月創新高，月增0.3%，年增68.7%；前五月營收57.08億元，較去年同期增加61.73%。

興櫃一周回顧／瀚陽狂飆135% 最亮眼

台股本周高檔震盪，漲多股面臨修正壓力，興櫃市場持續由中低價股扮演多頭指標，漲幅前段班主要分布於生技醫療、綠能環保等非電子族群，以新掛牌不久的瀚陽*（7920）狂飆135.12%，表現最吸睛。

數泓科股東會／通過配息5.5元 AI數位工具下半年出貨

數位工具研發製造大廠數泓科（6855）5日召開股東常會，承認並通過去年度決算表冊暨盈餘分配案。數泓科去年每股稅後純益7.85元，股東常會通過配發5.5元現金股利，配發率70%，以今天收盤價130元計算，現金殖利率4.23%。今年第1季合併營收1.33億元，毛利率48.75%，每股稅後純益2.03元。4月合併營收0.51億元，月增10.86%、年增15%。

卓榮泰訪旭東機械 董事長莊添財透露6月送件上市申請

行政院長卓榮泰今天上午到台中旭東機械公司參觀，旭東董事長莊添財表示，近年政府推動智慧製造與半導體政策，公司在手訂單已經超過30億元，即將上市，日前證交所已經告知，請公司6月底送件上市申請。卓揆也祝上市成功，盼台灣的技術、研發與各種技術繼續精進。

櫃買挺新創 邀集六家優質業者參與InnoVEX新創展會

櫃買中心（Taipei Exchange）為積極扶植國內創新創意企業，並對接國際資本市場，今年特邀集六家優質創櫃板公司參加台北「InnoVEX2026」新創展會，展現創櫃板企業在數位雲端、精準醫療、智慧製造與AI應用等前瞻領域堅強實力。

利機2026年全年業績看增三成

利機（3444）日前宣布加碼投資明鈞源，持股比重拉升到八成以上。利機總經理黃道景表示，今年原本公司業務就預期會成長，加上合併明鈞源效益發酵，估計2026年業績可望年增二至三成，對獲利也會有所挹注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。