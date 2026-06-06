股王信驊連七月營收 創高 反映AI基建需求強勁

股王信驊（5274）昨（5）日公布5月營收12.82億元，連續七個月創新高，月增0.3%，年增68.7%；前五月營收57.08億元，較去年同期增加61.73%。

信驊是伺服器遠端管理晶片（BMC）大廠，5月營收持續衝高，反映AI基礎建設動能強勁，帶動出貨增加。信驊昨天股價受台股重挫606點影響，終場跌760元，跌幅超過4%，以17,505元收市。

信驊科技營收

信驊4、5月累計營收達25.61億元，法人預期，信驊本季營運目標應可順利達成、達34億至36億元，將刷新單季營收歷史新高紀錄，季增8%至14%。

信驊先前預期，受惠傳統伺服器需求超乎預期強勁，下半年業績可望延續逐季攀升趨勢，整體下半年業績將優於上半年。

信驊董事長林鴻明日前表示，客戶需求相當強勁，訂單不是問題，問題出在供應鏈缺料，主要是載板供應不足，部分訂單延到明年。展望明年，訂單量相當龐大，較今年可望再有相當幅度成長。

就缺料議題來看，林鴻明坦言，原預估第3季可緩解，現在看來要到第4季才會比較紓解，屆時可望大幅放量。

信驊強調，正積極透過OSAT（委外封裝測試代工廠）採購載板，尋找新貨源；有別於過去是OEM代工客戶向信驊採購，現在愈來愈多雲端服務供應商（CSP）直接向信驊採購，該公司搭上這波AI高速成長列車，規模大幅增加後，累積更多能量，找到更大市場目標，不再以利基型市場為主。

信驊轉投資事業同步有好消息，旗下子公司酷博樂正積極拓展機器狗、工廠巡檢等智慧應用市場，目前營運進展符合預期，今年有機會達成獲利目標，並規劃未來二至三年內推動IPO。