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綠界董座林雪慧：啟動雙軌發展策略 全面布局虛實整合市場

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
綠界今日舉行股東會，董事長林雪慧（左二）指出，會全面布局虛實整合市場。圖／綠界提供
綠界今日舉行股東會，董事長林雪慧（左二）指出，會全面布局虛實整合市場。圖／綠界提供

台灣第三方支付龍頭綠界科技今（5）日召開115年股東常會，公布114年度合併營收17.44億元，年成長8.73%，稅後淨利7.68億元，年增118.49%，每股盈餘（EPS）高達4.21元，創上市以來歷史新高。會中公布下半年配發現金股利2.05元，上半年配發0.95元，全年配發3.0元，配息率達71.2%。

綠界科技表示，面對軟體業者、大型電商平台積極進入第三方支付市場，綠界科技憑藉超過二十年深耕中小型電商的服務經驗與產品整合力道，維持台灣中小型電商市場超過70%市占率，不僅提供金流，更是整合物流、電子發票加值平台、人工智慧（AI）大數據分析、門市刷卡機與POS設備等多元解決方案，建構在第三方支付市場中短期內難以複製的電商生態系護城河，展現強大的核心競爭優勢。

董事長林雪慧指出，綠界科技已啟動「深化既有客戶提升滲透率」及「擴大產業應用場景」雙軌發展策略，全面布局虛實整合市場。積極跨足線下市場，攜手POS系統合作夥伴整合核心服務，重點切入餐飲、飯店、美容保健等高潛力產業；並搭上綠界推出「免費電子發票」，有效降低商家導入門檻，今年電子發票開通數較去年大幅成長 32%，充分驗證市場接受度與策略可行性。

林雪慧說，隨著線下市場布局逐步擴大，綠界科技可服務市場規模亦同步提升，成為推動未來成長的重要動能。

除商業布局外，綠界科技響應政府普惠金融政策，打造「全方位捐款平台」，提供公益團體與政治團體安全、透明且可信賴的數位金流服務。

林雪慧說，隨著九合一選舉即將到來，今年4月平台正式上線後，已吸引近百位候選人導入使用。綠界捐款平台具備電子捐款收據自動發送、法規檢核及金流管理功能，不僅提升捐款便利性，也讓綠界科技成功從公益捐款延伸至政治獻金市場，開創新的應用場景與成長機會。

展望未來，林雪慧表示，綠界科技將持續透過技術創新與服務深化，協助台灣中小型企業商家提升市場競爭實力。近年來積極配合主管機關攜手推動防詐教育與產業聯防機制，並拓展消費者生態，強化綠界Pay「安心收付」機制，有效防範買賣詐騙情境，降低交易風險，將支付場景從電商交易延伸至消費者日常生活。

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