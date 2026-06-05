尚凡股東會／通過第4季配息0.722元 持續維持季配息政策

尚凡*（5278）5日召開股東常會，通過包括盈餘分配案、庫藏股買回等議案。尚凡國際董事長舒雨凡表示，面對數位社群市場快速變化，將持續深化分眾化經營策略，依據不同年齡層、興趣等族群需求，推出更具特色與差異化的服務，同時結合AI技術優化配對效率與互動體驗，提升平台競爭力與用戶黏著度。

營運表現方面，尚凡2025年合併營收達26.33億元，年增18.28%，全年每股純益1.05元，雙雙創下歷史新高，展現集團穩健成長動能。今年前四月累計合併營收達8.53億元，較去年同期成長17.3%，持續維持雙位數成長表現。

股東會通過2025年第4季現金股利每股約0.7228元（已扣除庫藏股），延續公司穩定配息政策。舒雨凡表示，尚凡自推動季配息制度以來，持續以穩健獲利成果回饋股東，未來仍將維持季季配息政策，兼顧公司成長與股東權益，提升股東長期投資價值。

尚凡旗下擁有多項數位服務品牌，包括iPair愛情公寓直播交友App、SweetRing戀愛交友App及美房網等服務平台，長期深耕社群經濟與數位服務市場。展望未來，舒雨凡表示，公司將持續投入AI自動化技術與雲端服務應用，推動平台營運效率升級與創新服務發展，同時積極拓展澳洲海外市場，深化國際布局。除持續強化既有社群平台業務外，也將透過內部創新創業機制，培育具潛力的新事業體，打造下一波成長動能，持續拓展數位服務與平台經濟的全球機會，為股東、客戶及社會創造長期價值。