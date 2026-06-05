順達營收／BBU出貨加持 前五月營收年增逾兩成

電池模組廠順達（3211）公告5月合併營收達11.63億元，累計今年前五月合併營為55.68億元、年增22.1％。法人預期，順達電池備援電力模組（BBU）今年力拼成長兩位數水準，且明年800V高壓直流（HVDC）產品將問世，屆時將可望推動順達營運持續成長。

從整體角度來看，法人表示，順達的BBU產品線今年占整體營收比重將可望突破五成，且受惠於合作電源供應器大廠持續衝刺美系雲端服務大廠（CSP）的AI基礎建設商機，順達今年BBU產品線出貨將可望力拼成長雙位數。

不僅如此，順達也開始投入800V的HVDC相關產品線，預計明年就可望問世並開始量產，屆時將可望進一步帶動非IT類產品營收比重再度提升，降低消費性市場不佳對公司營運表現。