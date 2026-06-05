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昇達科營收／5月2.96億元 月減15.13%、年增57.24%
通訊衛星元件大廠昇達科（3491）5日公布5月營收2.96億元，月減15.13%，年增57.24%，累計前五月營收16.65億元，年增66.84%。
昇達科表示，5月營收較4月降低，主要係因客戶端因產品改版調整，臨時通知暫停部分產品出貨，致使影響單月營收表現。惟此次出貨調整屬客戶端因素所致，客戶依相關約定支付訂單取消補償，相關金額認列於業外收入，對公司整體營運並未因此而造成獲利上的減損。
雖然5月出現部分產品出貨臨時取消情形，但昇達科表示，低軌衛星應用需求仍維持強勁，5月低軌衛星相關營收占比仍高達75%。
昇達科累計今年前五月，低軌衛星營收占比亦達78.6%，而與去年同期相較，不論是5月單月營收，或是今年前5個月累積營收，相較去年同期都有超過五成以上的增長幅度，顯示昇達科產品組合持續朝高成長應用領域集中，低軌衛星業務已成為推動營運成長的重要核心動能。
近期全球低軌衛星產業發展仍維持正向。根據產業報導預估，2026年底全球低軌衛星通訊用戶數有機會突破1,500萬戶，且低軌通訊衛星星座規模將持續擴大；同時，D2C衛星直連裝置應用亦被視為未來衛星通訊市場的重要成長方向。
昇達科表示，短期單月營收雖因客戶產品改版與出貨時程調整而出現波動，但客戶新案件認證與新客戶拓展仍順利推進中。隨著低軌衛星產業進入更明確的商轉與量產推進階段，公司對後續營運展望，較年初所見，已有更具體且正向的發展基礎。
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