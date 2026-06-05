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久舜營收／5月2.17億元、年增19.33% 受惠AI帶動高科技業新商辦需求

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

久舜營造（5547）公告2026年5月單月營收新台幣2.17億元，年增19.33%。公司指出，5月營收持續年增，主因既有工程案依施工進度正常認列；此外，一件位於林口的新商辦工程近期正式動土開工，預計約6個月後開始貢獻營收，為下半年營運注入新動能。

全球AI產業正進入第二階段基礎建設擴張期，台灣作為AI供應鏈核心據點，科技廠房與商辦興建需求持續升溫。

根據戴德梁行與台灣經濟研究院產經資料庫整理統計，2026年第1季商用不動產交易規模年增率高達277%，主因AI等新興科技應用需求強勁，帶動供應鏈廠商加速擴產與資本支出，使廠房、廠辦與倉儲市場獲得穩定支撐。

其中，廠辦市場景氣的最大動能來自科技業，尤其以半導體、伺服器與AI相關產業的持續擴張，以及對研發與辦公環境升級的需求最為顯著，具備高承載、高挑高與智慧化設施的新式廠辦表現尤為突出。

從NVIDIA（輝達）預計投入超過400億元進駐北士科打造全球研發總部，到ASML位於新北國際AI＋智慧園區的智慧廠房預計今年完工營運，科技大廠在台擴大布局的趨勢，正為營造業帶來住宅市場以外的剛性需求。

與此同時，營建業在公共工程趕工與半導體廠務工程推進的雙重支撐下，景氣止跌回升，顯示營造業已逐步從房市信用管制壓力中，找到新的成長支點；且這波科技建廠潮並非侷限於北台灣科技廊帶，而是進一步向中南部產業聚落擴散，為具備大型統包工程能力的甲級營造廠創造更多接案機會。

久舜業務結構與這波產業趨勢高度契合。在商辦工程方面，公司承攬國揚集團（2505）位於汐止的商辦開發案，合約金額達55億元，已自4月起正式挹注營收，並規劃分5年執行，可望成為中長期營收的重要支柱。

同時，久舜近期再新增一件林口商辦工程並已正式開工，該案預計約半年後依工程進度貢獻營收，將進一步充實年底起的工程認列來源。

久舜營造指出，在大型商辦案接連到位下，久舜在廠辦、商辦領域的營收比重可望逐步提升，帶動整體產品組合朝高附加價值方向優化。

久舜營造進一步指出，由於商辦與廠辦工程須歷經設計、開工、基礎工程、結構施工與請款節點，營收貢獻通常不會在開工當月立即大幅反映，但隨工程進度推進，後續可望成為支撐營收穩定認列的重要來源。

整體而言，久舜營造表示，在既有大型工程案逐步放量、新案陸續開工挹注的帶動下，久舜營運動能可望逐季增溫，全年營收成長軌道明確。

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