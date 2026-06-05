聯寶5月營收5404萬元 改寫歷年同期新高、年增19.74％

聯寶今（5）日公布2026年5月合併營收5404萬元，年增19.74％，創歷年同期新高記錄。累計2026年1至5月合併營收2.35億元，較去年同期減少9.07％。

聯寶表示，單月合併營收已連續兩月站上5000萬元水準，受惠全球寬頻基礎建設升級、5G FWA滲透率提升、Wi-Fi 7/8技術導入，帶動新一輪網路基礎建設升級商機，助力網通相關客戶對於旗下磁性元件業務訂單需求熱絡，再加上無線充電業務積極拓展醫療手持設備、穿戴裝置及健身器材等領域，以優化整體訂單結構，皆係挹注5月營收寫下同期新高之關鍵。

聯寶指出，為精進公司營運規模及獲利能力，打造未來營運良好成長前景，不僅針對旗下磁性元件業務加大布局矽光子、低軌衛星與Wi-Fi 8等市場商機，同步深化無線充電業務在產品銷售、客戶訂單組合結構優化策略，觀察4月自結稅前淨利0.11億元，稅後淨利歸屬母公司業主約800萬元，每股純益達0.27元，分別年增57.14％、33.33％及50％，且4月單月自結每股純益已達2026年第1季每股純益的84.38％，凸顯公司整體獲利體質已明顯優化。

看好人工智慧（AI）伺服器、高效能運算（HPC）需求快速成長，帶動高效率電源與磁性元件朝高功率、高頻化、低損耗及高可靠度方向升級，聯寶積極完善AI電源與高速網通相關產品線開發，近期亦推出矩陣式電感（Matrix Inductor）技術，瞄準AI電源架構升級商機。

隨著新一代AI晶片對瞬間大電流、高速瞬態響應、低電流漣波與微型化設計需求提升，傳統分離式電感架構面臨更高設計挑戰，旗下Matrix Inductor技術透過多相電感整合與磁性耦合設計，有助降低電流漣波、提升瞬態響應能力，並優化核心損耗與整體電源效率，進一步強化公司在AI電源及高階磁性元件市場的產品競爭力。

展望2026年第2季，聯寶持審慎樂觀看法。除持續深化磁性元件業務拓展AI電源、高速網通、矽光子、低軌衛星及Wi-Fi 8等新興應用布局，同步優化無線充電業務於醫療與工控等非消費性市場接單動能，透過新品開發與高附加價值產品線擴充，以期進一步堆疊未來營運動能。