信驊營收／5月12.82億元創新高 月增0.3%

股王信驊（5274）今日公布5月營收12.82億元創新高，月增0.3%，年增68.7%，公司說明伺服器晶片營收較去年同期成長所致。

信驊董事長林鴻明日前表示，客戶需求相當強勁，訂單不是問題，問題出在供應鏈缺料，主要是載板供應不足，部分訂單延到明年，原預估第3季缺料可緩解，現在需待第4季紓解後，才可大幅放量，今年下半年營收將較上半年明顯成長；展望明年，訂單量相當龐大，較今年可望再有相當幅度的成長。

林鴻明也說，明年最大的挑戰就是缺料，正積極拿到更多貨源，透過OSAT（委外封裝測試代工廠）採購載板，尋找新的貨源；有別於過去是OEM代工客戶向信驊採購，現在越來越多CSP（雲端服務供應商）直接向信驊採購，公司將趁這波AI高速成長，規模大幅增加後，累積更多能量找到更大的市場目標，不再以利基型市場為主，未來新的市場目標仍會以資料中心為主。