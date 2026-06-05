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圓祥生技今掛牌上櫃 雙抗新藥平台邁入國際化

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

圓祥生技（6945）5日掛牌上櫃，成為台灣少數以雙特異性抗體新藥開發為核心的公開市場新藥公司，總經理何正宏表示，上櫃不僅是資本市場里程碑，也代表圓祥多年累積的抗體工程技術、臨床開發與國際授權布局正式邁向新局。

圓祥表示，過去2個月以來，圓祥生技業務陸續達成重要進展，包括：一、授權信達生物開發之眼科新藥IBI302，於濕式老年性黃斑部病變三期臨床達成主要療效終點，並展現延長給藥間隔與良好安全性，為後續中國大陸藥證申請與國際市場拓展奠定基礎；二、與Delos Capital展開合作，計劃成立合資公司，切入自體免疫疾病，將雙抗技術平台由腫瘤與眼科進一步延伸至免疫疾病治療領域。

展望下半年，圓祥除持續推進既有臨床管線外，AP505也預計第3季啟動中國大陸以外亞太二期臨床，作為後續國際授權與臨床價值驗證的重要基礎。

何正宏指出，掛牌上櫃後，將持續穩健推動核心產品開發與全球合作機會，讓台灣創新抗體技術走向國際市場，未來也將以「技術平台、臨床進展、策略合作」三軸並進，強化產品國際競爭力，並為投資人創造長期價值。

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