卓榮泰訪旭東機械 董事長莊添財透露6月送件上市申請

行政院長卓榮泰今天上午到台中旭東機械公司參觀，旭東董事長莊添財表示，近年政府推動智慧製造與半導體政策，公司在手訂單已經超過30億元，即將上市，日前證交所已經告知，請公司6月底送件上市申請。卓揆也祝上市成功，盼台灣的技術、研發與各種技術繼續精進。

卓榮泰今天上午10時抵達位於后里的旭東公司，先參觀產線，後與台中機械產業各界、台灣AI機器人產業大聯盟代表等人會晤；他說，原本20幾天前就安排要來，但當天上午在屏東有好幾個行程無法趕來，平常又要在立院備詢，只能利用時間盡快趕來。

莊添財表示，旭東成立46年，早期是自行車整廠設備，近年逐漸轉型，先加入面板設備，現在則是智慧自動化，有20多條無人化生產線，產品送交墨西哥、美國、馬來西亞等地；在近年政策帶動下，公司營運成長，在手訂單超過30億元，證交所通知6月底就可以送件上市申請。

旭東總經理黃棨杉指出，目前旭東全球員工數量833人、台灣則是583人，其中221人是研發人才，超過在台員工數的三分之一；旭東的核心競爭力是系統整合，包含光、機、電、軟，轉型成功的3項要素分別是政策引導、法人技術支持，以及企業的決心。

台灣AI機器人產業大聯盟理事長絲國一表示，未來的AI機器人自主化不是一兩家協會或公會可以成事，才聯合六大公會組建產業聯盟，目標就是快速在市場占有一席之地，並舉辦國家級比賽；他向卓揆請命，和國外相比，政府在無人機產業可以更大力投入，讓台中成為TRMC（台灣機器人製造城市）。

經濟部次長賴建信說，行政院去年已經編列了約200億元預算，推動機器人產業，經濟部的基本策略是由在地聚落開始，以大帶小促進整體產業轉型，並加速引進關鍵技術；智慧機械產業聯盟也將在今年中籌組完成，希望和廠商共同成長，立足台灣、行銷世界。

民進黨立委、台中市長參選人何欣純認為，從她在基層跑動的經驗來看，政府除了「以大帶小」，還是要投入更多輔導資源，以目前的設計方案，「一大」最多帶「十小」，很多更下游的加工體系仍然感受不到，傳統產業都很辛苦，希望政府媒合資源協助轉型升級。

立委何欣純（右）表示，政府除了「以大帶小」，還是要投入更多輔導資源，協助傳統產業轉型升級。記者黃仲裕／攝影