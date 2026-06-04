群聯前五月營收超越去年 達840億元、年增逾二倍

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）解決方案大廠群聯（8299）昨（4）日公布5月合併營收228.28億元，連續六個月創新高，月增13%，並較去年同期大增三倍；前五月合併營收840.02億元，年增近2.3倍。

群聯前五月業績已超越2025年全年營收，今年業績篤定寫新猷，反映AI帶動記憶體存儲需求暴增，群聯出貨價量齊揚盛況。群聯昨天股價跌105元、收2,580元。

群聯執行長潘健成表示，AI產業已逐步從模型訓練（Training）邁向大規模AI推論（Inference）與代理式AI（Agentic AI）應用落地階段，無論企業AI、主權AI、AI代理人、AI PC等邊緣AI裝置，都持續產生龐大且需長期保存的資料量，推升記憶體需求強勁。

潘健成指出，隨著AI推論應用快速普及，整體NAND儲存需求依然十分強勁，目前市場並未看到需求降溫跡象，伴隨NAND供給端新增產能態度仍維持相對保守，使得市場供需持續緊俏。

潘健成認為，AI生態系快速擴張之下，企業級固態硬碟（SSD）已從傳統儲存設備，演變為AI基礎架構的重要核心元件。從AI訓練、AI推論、RAG、代理式AI到超大規模資料中心與主權AI建設，都持續推升高容量、高效能及高耐久度企業級固態硬碟需求。

群聯積極布局Pascari企業級固態硬碟產品線、AI Data Platform、aiDAPTIV解決方案及相關AI基礎架構，成功掌握AI帶來的新一波成長機會，也使高附加價值AI相關產品對整體營收與獲利貢獻持續提升。

邊緣AI市場方面，群聯與英特爾合作推動的iGPU + aiDAPTIV平台技術，已逐步獲得市場認同，透過將NAND晶片轉化為AI工作負載可使用的延伸記憶體資源，aiDAPTIV有效突破傳統DRAM容量限制，讓AI PC與邊緣裝置得以運行更大型的MoE模型與代理型AI應用。

潘健成透露，目前已有多家PC品牌與伺服器合作夥伴陸續推出搭載英特爾平台與aiDAPTIV技術的相關產品。

外資看好，群聯不僅與英特爾、輝達等生態系夥伴深化合作，其獨家的aiDAPTIV+平台技術，能將NAND晶片轉化為AI延伸記憶體，高附加價值產品將持續推升毛利表現，挹注營運動能繼續衝刺。