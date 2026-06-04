聽新聞
0:00 / 0:00

群聯前五月營收超越去年 達840億元、年增逾二倍

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
群聯執行長潘健成指出，隨著AI推論應用快速普及，整體NAND儲存需求依然十分強勁。 聯合報系資料照
群聯執行長潘健成指出，隨著AI推論應用快速普及，整體NAND儲存需求依然十分強勁。 聯合報系資料照

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）解決方案大廠群聯（8299）昨（4）日公布5月合併營收228.28億元，連續六個月創新高，月增13%，並較去年同期大增三倍；前五月合併營收840.02億元，年增近2.3倍。

群聯前五月業績已超越2025年全年營收，今年業績篤定寫新猷，反映AI帶動記憶體存儲需求暴增，群聯出貨價量齊揚盛況。群聯昨天股價跌105元、收2,580元。

群聯執行長潘健成表示，AI產業已逐步從模型訓練（Training）邁向大規模AI推論（Inference）與代理式AI（Agentic AI）應用落地階段，無論企業AI、主權AI、AI代理人、AI PC等邊緣AI裝置，都持續產生龐大且需長期保存的資料量，推升記憶體需求強勁。

潘健成指出，隨著AI推論應用快速普及，整體NAND儲存需求依然十分強勁，目前市場並未看到需求降溫跡象，伴隨NAND供給端新增產能態度仍維持相對保守，使得市場供需持續緊俏。

潘健成認為，AI生態系快速擴張之下，企業級固態硬碟（SSD）已從傳統儲存設備，演變為AI基礎架構的重要核心元件。從AI訓練、AI推論、RAG、代理式AI到超大規模資料中心與主權AI建設，都持續推升高容量、高效能及高耐久度企業級固態硬碟需求。

群聯積極布局Pascari企業級固態硬碟產品線、AI Data Platform、aiDAPTIV解決方案及相關AI基礎架構，成功掌握AI帶來的新一波成長機會，也使高附加價值AI相關產品對整體營收與獲利貢獻持續提升。

邊緣AI市場方面，群聯與英特爾合作推動的iGPU + aiDAPTIV平台技術，已逐步獲得市場認同，透過將NAND晶片轉化為AI工作負載可使用的延伸記憶體資源，aiDAPTIV有效突破傳統DRAM容量限制，讓AI PC與邊緣裝置得以運行更大型的MoE模型與代理型AI應用。

潘健成透露，目前已有多家PC品牌與伺服器合作夥伴陸續推出搭載英特爾平台與aiDAPTIV技術的相關產品。

外資看好，群聯不僅與英特爾、輝達等生態系夥伴深化合作，其獨家的aiDAPTIV+平台技術，能將NAND晶片轉化為AI延伸記憶體，高附加價值產品將持續推升毛利表現，挹注營運動能繼續衝刺。

群聯 營收 潘健成

延伸閱讀

南亞科5月營收年增7.3倍 連七月創高 法人看好獲利也將跟著三級跳

信驊：今年接單比預期好 維持七成毛利率難度拉高

群聯創辦人潘健成勉興大學生 把握AI落地應用黃金期

魏哲家：AI需求是最大成長引擎 台積電今年美元營收拚年增逾30%

相關新聞

櫃買挺新創 邀集六家優質業者參與InnoVEX新創展會

櫃買中心（Taipei Exchange）為積極扶植國內創新創意企業，並對接國際資本市場，今年特邀集六家優質創櫃板公司參加台北「InnoVEX2026」新創展會，展現創櫃板企業在數位雲端、精準醫療、智慧製造與AI應用等前瞻領域堅強實力。

利機2026年全年業績看增三成

利機（3444）日前宣布加碼投資明鈞源，持股比重拉升到八成以上。利機總經理黃道景表示，今年原本公司業務就預期會成長，加上合併明鈞源效益發酵，估計2026年業績可望年增二至三成，對獲利也會有所挹注。

昶瑞衝無人機動力模組

無人機動力模組廠昶瑞（7642）參加日本無人機展，台製動力模組優勢受到矚目，客戶詢問度大增。公司表示，目前已有多家潛在客戶規劃先行下達樣品訂單進行測試與驗證，隨著全球供應鏈重組，預期今年無人機動力模組營收比重可望從去年不到1%倍數增加，全力挑戰10%目標。

長佳智能5月合併營收年增12% 出貨增溫

長佳智能（6841）昨（4）日公布5月合併營收3,717萬元，月增3.3%、年增12.85%；前五月累計營收1.39億元，年增5.08%。

群聯前五月營收超越去年 達840億元、年增逾二倍

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）解決方案大廠群聯昨（4）日公布5月合併營收228.28億元，連續六個月創新高，月增13%，並較去年同期大增三倍；前五月合併營收840.02億元，年增近2.3倍。

鈊象5月單月營收寫同期最佳

遊戲股王鈊象昨（4）日公布5月營收21.24億元，為歷年最旺的5月，並且連續四個月站穩20億元大關之上，月增0.03％，年增11.96%；前五月營收105.11億元，年增15.4%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。