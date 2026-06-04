鈊象5月單月營收寫同期最佳

遊戲股王鈊象（3293）昨（4）日公布5月營收21.24億元，為歷年最旺的5月，並且連續四個月站穩20億元大關之上，月增0.03％，年增11.96%；前五月營收105.11億元，年增15.4%。

鈊象董事長李柯柱日前表示，今年遊戲授權業務版圖將擴大，目前已進軍南非市場，估計全年授權業務比重將進一步擴大至逾七成，營收、獲利有望挑戰新高。

鈊象近期業績火熱，首季稅後純益31.51億元，為掛牌以來新高，季增5.4%、年增19.9%，每股純益11.18元，連二季賺逾一個股本。

鈊象旗下共有遊戲授權、商用機台以及網路遊戲等三大業務；其中，遊戲授權業務毛利率最高，也是營收、獲利主要來源。鈊象去年毛利率已衝上98%，隨著今年遊戲授權業務比重持續擴張，估計毛利率有機會再提升，且授權業務為純利業務，對公司獲利有正面幫助。

鈊象繼去年取得英國市場執照後，近期也取得南非市場執照。法人指出，隨全球線上博弈市場持續擴張，在美國監管尚未全面開放的情況下，Social Sweepstakes等替代性商業模式加速滲透，使內容供應商得以提前切入並擴大市場版圖。