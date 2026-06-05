櫃買挺新創 邀集六家優質業者參與InnoVEX新創展會

櫃買中心（Taipei Exchange）為積極扶植國內創新創意企業，並對接國際資本市場，今年特邀集六家優質創櫃板公司參加台北「InnoVEX2026」新創展會，展現創櫃板企業在數位雲端、精準醫療、智慧製造與AI應用等前瞻領域堅強實力。

隨著人工智慧（AI）與半導體技術重新定義全球產業競爭格局，亞洲指標性新創盛會「InnoVEX2026」，於6月2日至5日台北南港展覽館2館隆重登場。櫃買中心「創櫃新星主題專區」除了專人解說外，參觀者還可親自體驗各家公司展示的創新產品與服務，於參展期間吸引大量參觀者駐足，反響熱烈，獲得廣泛好評。

櫃買中心自2018年起參與此一盛會，持續協助具潛力的創櫃板公司提升國際曝光度，今年仍邀請優質創櫃板公司共襄盛舉，於「創櫃新星主題專區」設展。本次參與展出的創櫃板公司包括騰雲運算（7405）專攻CDN加速與抗DDoS攻擊防禦技術，為數位轉型時代的企業提供關鍵的安全護盾；元皓（7449）展示高品質醫療助聽設備，結合綠色能源與健康科技；立達軟體（7505）作為專業機器人設計公司，提供雲端、APP及機器人解決方案，展現機器人技術與生活場景的深度融合；富宸（7543）則專注於自動化控制系統的研發與整合，助力台灣製造業邁向智慧化升級；數位獵人（7674）則以創新的人才招募媒合平台，解決科技產業人才短缺的痛點；遠醫科（7696）針對醫療院所開發智慧系統平台，強化居家醫療追蹤與病房照護效率，回應智慧醫療之需求。

櫃買中心長期以來致力於建構友善的新創發展環境，創櫃板設立以來已有34家創櫃公司成功轉為公開發行，31家登錄興櫃，八家完成股票上市上櫃掛牌成功，成效極為顯著。櫃買中心不僅是一個掛牌的平台，更致力於成為新創企業的戰略夥伴，本次帶領創櫃板公司參與InnoVEX2026，不僅是登上展示技術的舞台，更是與國際市場交流的絕佳機會。未來櫃買中心將持續以「創櫃板Plus」為核心，讓輔導更有感、媒合更有效、品牌更響亮，並逐步落實「亞洲資產管理中心」的政策願景，協助新創企業從創櫃板出發，穩健地邁向興櫃與上櫃。

數位獵人 精準獵才

HuntByte結合人力銀行的曝光規模與獵才顧問，提供更精準且具彈性的招募解決方案。 數位獵人科技／提供

HuntByte數位獵人是以數位平台為核心的人才媒合服務，結合人力銀行的曝光規模與獵才顧問的專業推薦，提供更精準且具彈性的招募解決方案。透過「共享佣金機制」，企業可依職缺難度與急迫性自主設定招募獎金，並同時串接多位專業顧問，加速人才搜尋，同步提升人選品質與面試命中率，讓招募不再依賴單一管道或單一顧問。

HuntByte採用雙軌招募模式，一方面透過平台流量擴大職缺觸及，另一方面由顧問進行精準篩選與推薦，有效降低企業在人選篩選與溝通上的時間成本。平台亦提供即時進度追蹤與溝通機制，使企業與顧問之間的協作更透明順暢。

對顧問而言，HuntByte提供穩定且多元的職缺來源，並透過系統化工具與佣金分潤機制，讓顧問能專注於人才評估與職涯建議，提升整體媒合效率。對求職者而言，則能透過顧問引薦，接觸更高品質的職缺機會並獲得職涯建議，縮短求職歷程。

騰雲運算 強打資安

SkyCloud騰雲運算提供CDN加速、DDoS防禦等整合解決方案，打造兼具效能、防禦與未來性的數位基礎環境。 騰雲運算／提供

SkyCloud騰雲運算為台灣在地自主研發的雲端網路與資安防護品牌，專注提供CDN加速、DDoS防禦、全球智能流量管理系統（GTM）及雲端WAF等整合解決方案，協助企業兼顧網站效能、服務穩定與資訊安全。

面對數位服務高度普及與攻擊手法持續演變的趨勢，SkyCloud騰雲運算以自主研發技術打造多層流量清洗與防護架構，可有效應對大規模DDoS攻擊、複雜CC攻擊及各類異常流量威脅，降低服務中斷風險，維持關鍵系統穩定運作。

因應AI時代來臨，SkyCloud騰雲運算除推動友善AI爬蟲的AICDN外，更積極發展「以AI防禦新世代AI攻擊」策略，運用AI進行行為分析、異常模式辨識與智慧化防護，強化整體資安韌性，並持續朝更智慧化、自主化的網路效能以及安全整合服務發展，進一步協助企業打造兼具效能、防禦與未來性的數位基礎環境。

遠醫科 整合三領域

遠東醫電科技公司產品與服務橫跨遠距醫療、健康管理與醫療系統整合三大領域。 遠東醫電／提供

遠東醫電科技公司以「智慧醫療整合服務商」為定位，產品與服務橫跨遠距醫療、健康管理與醫療系統整合三大領域。

遠醫科提供海上遠距醫療整合服務，結合船上醫療艙、生理監測設備與衛星通訊技術，打造可於離岸環境運作的即時醫療平台。

透過視訊會診與數據回傳，連結岸上專科醫師進行遠距診斷與指導，有效提升船舶醫療應變能力，降低海上醫療風險，適用於商船、郵輪及公務船等多元場域。

在平台服務上，遠醫科建構「遠距健康管理平台」與「視訊醫療SaaS系統」，支援線上診療、健康數據追蹤與跨院所資料整合，同時導入AI輔助判讀（CADx），提升臨床診斷效率與準確性，強化醫療決策支持能力。公司亦推出「健康雲PHR（個人健康紀錄）」服務，結合電信雲端技術，讓個人與家庭可長期追蹤健康數據。

在應用場景上，服務延伸至旅遊醫療與跨國健康管理，例如「旅遊E指通」整合通訊、醫療諮詢與健康支援，並發展海上會診與國際遠距醫療服務，拓展醫療服務的地理邊界。

富宸 深耕多元版圖

富宸自動科技為國內專業自動化系統整合服務商，深耕半導體、印刷等多元領域。 富宸自動科技／提供

富宸自動科技為國內專業自動化系統整合服務商，深耕半導體、印刷、CNC產業與智慧農業等多元領域。本次於InnoVEX2026攜手德國西門子，整合「PICV動態平衡閥」與「第二代AIBOX智能冷站系統」，發表雙層次智慧建築節能整合解決方案，鎖定商辦、廠房、醫療、零售與教育機構之淨零碳排市場需求。

空調系統占建築物總用電25%～40%，是節能減碳關鍵戰場。本方案於系統末端導入西門子PICV壓力獨立平衡控制閥，取代「靜態平衡閥＋電動二通閥」雙閥配置，將水力平衡、流量控制、流量限制三大功能整合於單一閥體，徹底解決冰水主機Low∆T症候群。主機端則導入西門子第二代AIBOX，作為冰水機房之AI智慧大腦—透過邊緣運算、AI演算法與機理模型深度耦合，搭配自學習能力動態優化主機、冷卻塔，整體冷站能耗最高可降35%。

富宸以系統整合實務經驗，提供從現場硬體選型、控制系統規劃、邊緣AI部署到雲端能源資料視覺化之一站式服務，整合德國西門子原廠技術與本土工程能量，協助業主於淨零碳排路徑上實現可量測、可驗證之節能成效。

立達軟體 AI力帶勁

立達軟體科技專注於人工智慧領域，提供四大完整產品線。

立達軟體科技／提供

立達軟體科技創立於2004年，專注於人工智慧領域，曾榮獲國際AI大賽首獎，技術實力獲國際肯定。立達致力於降低AI使用門檻，提供四大完整產品線。

立達軟體產品線包括一、AI易付卡，雲端生成式AI漫遊節費方案，一次儲值可使用ChatGPT、Claude、Gemini、Grok等60多種AI服務，依用量計費節省至少50%費用，支援學校與公家機關報帳。

二、AI大師，地端離線生成式AI解決方案，保障資料不外洩，適用政府、金融、醫療、教育機構。

三、AI智慧電腦，從桌上型工作站到企業級多卡GPU伺服器，搭載最新NVIDIARTXPRO系列顯示卡，台灣組裝、三年保固，為產業與學研單位AI訓練推論的首選。四、MYAIStudio開發工具，獨家整合200多種AI演算法SDK與30種以上GUI應用，採NoCode／LowCode設計，廣泛應用於瑕疵檢測、醫學影像分析、智慧長照、大數據分析等。

立達軟體服務客戶遍及台積電、鴻海、中華電信、台大、清大、陽明交大、榮總、工研院等產業龍頭與學研單位，每年協助客戶節省上億元費用。

元皓 創新綠電驚豔

元皓能源至今已成功發展出整合風能、太陽能及微電網儲能的「分散式獨立發電系統」。 元皓能源／提供

元皓能源隸屬於元勛國際集團，其以創新為核心，從早期製造小型風力發電機起步，至今已成功發展出整合風能、太陽能及微電網儲能的「分散式獨立發電系統」。

在全球淨零排放與能源轉型的浪潮下，元皓憑藉深厚的研發與製造實力，從「製造小型風力發電機」出發、長成如今的「風光互補智慧型分散式獨立發電系統」主力供應者。

近年更將IoT技術應用於綠能產品，透過雲端連結獨立式發電系統的設計，讓使用者化身為家戶社區中的小型發電廠、有效解決缺電困擾。

該公司不僅提供ODM與OEM專業服務，更擁有全球多國專利，其工廠符合ISO9001及ISO13485國際品質管理體系，展現卓越的工業水平。

除了深耕綠能系統，元皓亦橫跨電源轉換器、環境保護設備等專業領域，全面實踐ESG企業社會責任。2020年，元皓獲得鄧白氏ESG評比認證，象徵其在環境永續與公司治理上的承諾。未來，元皓將持續推廣「自主發電」與「節能儲能」方案，協助企業與社會達成碳中和目標，共創低碳永續的綠色未來。