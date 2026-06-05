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昶瑞衝無人機動力模組

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

無人機動力模組廠昶瑞（7642）參加日本無人機展，台製動力模組優勢受到矚目，客戶詢問度大增。公司表示，目前已有多家潛在客戶規劃先行下達樣品訂單進行測試與驗證，隨著全球供應鏈重組，預期今年無人機動力模組營收比重可望從去年不到1%倍數增加，全力挑戰10%目標。

昶瑞總經理楊偉成指出，今年是連續第三年參展，受到各地零組件進出口管制影響，全球製造商正積極尋求可信賴的夥伴。昶瑞憑藉馬達設計與製造實力，展會期間更吸引台灣駐日大使李逸洋蒞臨展位關心，成功在國際舞台展現非紅供應鏈的製造優勢。

昶瑞表示，目前公司已可提供包含馬達、電子調速器（ESC）及槳葉的完整動力模組方案，並以整組方式對外銷售，首度在日展出完整推力級距產品線。

無人機 李逸洋 營收

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