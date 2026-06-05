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利機2026年全年業績看增三成

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

利機（3444）日前宣布加碼投資明鈞源，持股比重拉升到八成以上。利機總經理黃道景表示，今年原本公司業務就預期會成長，加上合併明鈞源效益發酵，估計2026年業績可望年增二至三成，對獲利也會有所挹注。

利機從通路代理業務，逐步發展自有產品線與製造量能，已連兩年保持雙位數百分比的業績增幅，今年前四月合併營收為4.28億元，年增約3％。

明鈞源本來就是利機均熱片產品的製造夥伴，透過併購，利機取得其大量產能。相關股權交易預計於今年7月1日完成交割，因此對於利機的併購挹注效益，可望從下半年開始發酵。  

對於利機營運主力項目均熱片的發展，黃道景也強調很好，因為散熱需求愈來愈多，預期今年仍會保持高速成長態勢。

在持續耕耘七、八年後，近三、四年均熱片業務表現開始起飛，估計今年均熱片占整體業績比重將達四成左右。

利機均熱片相關業務從小尺寸切入，近年已跨足到較高階的中大尺寸應用，黃道景指出，預計今年中大尺寸的出貨占比即可達五成水準。利機昨日股價收104元，漲3元。

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