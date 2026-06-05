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長佳智能5月合併營收年增12% 出貨增溫

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

長佳智能（6841）昨（4）日公布5月合併營收3,717萬元，月增3.3%、年增12.85%；前五月累計營收1.39億元，年增5.08%。

展望下半年，長佳智能表示，7月起健康台灣深耕計畫陸續交貨，預計將對營收有較大挹注。子公司長聯科技的生成式AI照護型機器人，歷經六個月的實地驗證，也已順利完成，實測表現亮眼，6月起即將量產出貨，預期對長佳智能的營收也會有顯著的貢獻。

該公司表示，今年是衛福部第一次也是第一年推動健康台灣深耕計畫，各醫療機構對相關程序都在摸索，故整個計畫大致從4月起才陸續展開，6、7月進入採購發包高峰期，長佳智能由於擁有眾多的產品已取得FDA認證，故被視為是深耕計畫的最大受益者，預計7月起將反映於營收表現。

長聯科技研發國內首台生成式AI照護型機器人「愛寶」，5月底已完成實地驗證。

營收 機器人 衛福部

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