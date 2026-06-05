長佳智能5月合併營收年增12% 出貨增溫

無人機動力模組廠昶瑞（7642）參加日本無人機展，台製動力模組優勢受到矚目，客戶詢問度大增。公司表示，目前已有多家潛在客戶規劃先行下達樣品訂單進行測試與驗證，隨著全球供應鏈重組，預期今年無人機動力模組營收比重可望從去年不到1%倍數增加，全力挑戰10%目標。

2026-06-05 00:23