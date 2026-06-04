達人網轉上櫃 申購報酬率逼近70%

臺灣證券交易所公告，達人網（7839）採競價拍賣方式辦理承銷，於6月4日順利完成，得標加權平均價格48.85元。

達人網初上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，達人網辦理競價拍賣股數1,282仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於6月4日上午10時於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格45.60元、最高得標價格59.11元。

另外，達人網公開申購將於6月5日截止，承銷價36元，一人可申購1張。以達人網4日興櫃均價60.72元計算，抽中現賺近2.5萬元、報酬率達68.6％。

達人網上櫃日期6月15日，上市前承銷股數420張，證交所公布截至4日開盤前有101,768筆申購單，換算當前中籤率0.41％，預計最終中籤率將更低。