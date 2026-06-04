圓祥明掛牌 董座陳志全：有心人炒作持股釋出謠言 大股東潤泰不會賣股

生技新藥公司圓祥（6945）將在5日由興櫃轉上櫃，公司4日召開股東會時，董事長陳志全表示，圓祥大股東潤泰集團支持圓祥生技，完全著眼公司多年在總經理何正宏領導下奠定的基本面、核心能力以及產品線開發進展；投資迄今，信心肯定只有遞增；配合即將上櫃，也沒有處分任何持股，還全力配合安排上櫃集保作業。

陳志全表示，近期傳出所謂大股東出售股票，「是有心人炒作圓祥持股釋出謠言，謠言止於智者」。

陳志全表示，潤泰支持部分生技事業，近期發展容有部分有些挫折，但積極協助整頓，重振旗鼓，希望扶持優質團隊持續在不同疾病領域發展產品，救世濟人，實踐集團尹總裁的遺願。

他表示，希望所有投資人具備獨立判讀能力，嚴格檢視追蹤圓祥的營運發展；因肯定圓祥的卓越而投資支持，切勿盲目跟隨謠言而進出。圓祥團隊只會伴隨上櫃掛牌，不斷提升管理效能、效率及公司治理、法令遵行，堅定投資人信心。

圓祥4日股東會上，何正宏回答股東提問新藥發展進度時，他說明，圓祥已授權給大陸信達的黃斑部病變的新藥IBI302，目前在爭取更快取得中國大藥證的策略正在調整，目前掌握的資訊是信達為了爭取能夠獲得藥證的優先審評（從200工作天調降到130工作天），需要更完整的文件，爭取盡快送件，以期今年底或是明年初取得中國藥證。

何正宏表示，信達作為中國第一梯隊，今年3月完成三期主要數據，若能於不到國際標準的五個月內送藥證，已經超越業界標準。信達有數十款產品在臨床階段，很多在一/二期僅需幾十人或不超過數百人的臨床投資就取得超過單一產品10億至50億美元的授權交易。

他強調，信達過去12個月已簽了超過300億美元的授權交易，遠超過台灣整個生技行業過去所有授權交易總和。依國際授權案例，三期數據發表前後，相信已有多家國際大廠正在談判中，買方應該正在對三期數據做細節的盡職調查(DD)，並可能在等待今年年中二期的糖尿病黃斑部水腫數據出來，更有機會把授權金額往上增加。

何正弘表示，相信像信達這樣真正有國際授權經驗的夥伴，能夠為圓祥爭取到台灣業界從未有的授權交易金額。