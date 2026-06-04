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長佳智能營收／5月3,717萬元、年增12.85% 下半年營收看好

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

長佳智能（6841）4日公布5月合併營收3,717萬元，月增12.59%、年增12.85%；前五月累計營收1.39億元，年增5.08%。

展望下半年，長佳智能表示，7月起健康台灣深耕計畫陸續交貨，預計將對營收有較大挹注。而子公司長聯科技的生成式AI照護型機器人，歷經6個月的實地驗證，也已順利完成，實測表現亮眼，6月起即將量產出貨，預期對長佳智能的營收也會有顯著的貢獻。

該公司表示，今年是衛福部第一次也是第一年推動健康台灣深耕計畫，各醫療機構對相關程序都在摸索，故整個計畫大致從4月起才陸續展開，6、7月進入採購發包高峰期，長佳智能由於擁有眾多的產品已取得FDA認證，故被視為是深耕計畫的最大受益者，預計7月起將反映於營收表現。

長佳智能子公司長聯科技，研發國內第一台生成式AI照護型機器人「愛寶」，也順利在五月底完成實地驗證。此次驗證動用了30多台機器人，歷經6個月，在不同病房實地驗證六項服務：環境導覽、衛教諮詢、物品運送、點餐、遠端視訊、與語音紀錄，也同時取得了ISO 27001、27701、27017、27018與22301五張與資安和個資相關的證書，表現亮眼，值得關注。愛寶所具備的6項功能，已將Agentic AI納入，預計第二代將完全展現Agentic AI的特點。

長佳智能也表示，根據測試，若「愛寶」參與護理師國考考試，成績應可穩居前三名。「愛寶」接受了113-115年共七次護理師國考的考題測試，平均得分93分。公司指出，這七次國考的總報名人數為47,445人，總及格人數15,576人，及格率約32.8%。由於考試成績等詳細資訊並未公布，長聯科技以常態分配反推大概平均分數為55分，標準差為10分，得分93分以上的機率約為0.0072%，約13,900人才有1人，若以每年約2～3萬名考生計算，愛寶若參加護理師國考，應是穩拿前三名。

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