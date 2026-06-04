三聯股東會／每股配發2.7元現金股利 完成董事全面改選

康和證券（6016）4日召開2026年度股東常會，通過2025去年財報及盈餘分配案，2025年康和證券合併稅後淨利為13.67億元，每股稅後盈餘（EPS）1.98元；並配發0.155元現金股利與1.25元股票股利，合計股利達1.405元，股利配發創下歷史新高。

2026-06-04 11:06