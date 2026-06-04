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三聯股東會／每股配發2.7元現金股利 完成董事全面改選

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
三聯4日舉行股東常會。業者／提供
三聯4日舉行股東常會。業者／提供

三聯 （5493） 4日舉行股東長常會，承認盈餘分配案，每股配發2.7元現金股利；並完成董事全面改選。

三聯2025年合併營收54.51億元，年增21%，創歷史新高。毛利率12.3%，年減1.43個百分點。稅後純益1.82億元，年減0.5%；每股稅後純益4.18元。

三聯2026年第1季合併營收14.72億元，季增3%、年增17.1%，創單季新高。毛利率12.89%，季增0.93個百分點、年增0.13個百分點。稅後純益5,521.5萬元，季增37.2%、年減4.2%；每股稅後純益（EPS）為1.26元。

三聯2026年前四月累計合併營收19.7億元，年增15.6%，刷新同期新高紀錄。

股利 營收

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