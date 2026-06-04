益張股東會／決議配發5元現金股利 配發率約84%

全球商用置物設備廠益張（8342）4日召開股東常會，承認114年度決算表冊及盈餘分派案。益張2025年每股稅後純益5.97元，股東常會通過配發5元現金股利，配發率約84%，展現益張與股東共享經營成果的經營理念。而以4日收盤價88元計算，現金殖利率5.68%。

益張指出，目前北美地區客戶出貨穩定，也看好各國擴大對美國投資，可望進一步帶動商用置物及物流的產品需求，尤其在益張深耕已久的倉儲物流、醫療照護應用領域。

另外，在特殊金屬材質的出貨也持續增加，加上深耕國內的自有品牌「OGEE移動式倉儲」系列產品逐步取得成效，因此展望今年營運仍保持樂觀期待。

至於毛利率，仍維持在近幾年的相對高水準，在持續進行產品結構優化，以及採行適度的成本低點原物料備貨策略，如新台幣匯率維持穩定的狀態下，毛利率有機會維持穩健的提升。

益張表示，近幾年來與重要客戶保持良好長期合作，再加上深耕客戶特殊需求策略，因此都能維持穩健的營運表現。

其中，自有品牌「OGEE移動式倉儲」系列產品，在國內封裝測試大廠、金融機構、醫療院所、交通運輸等領域，也都有益張服務的案例，預期透過對客戶客製化及一站式解決方案的服務，將能拓展更多產業領域應用的需求。