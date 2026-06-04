群聯營收／5月228億元創新高 年增逾300%

NAND控制晶片暨NAND儲存解決方案整合服務領導廠商群聯（8299）於4日公布2026年5月份營運結果，合併營收為228.28億元，月成長13%、年成長達301.23%，刷新歷史單月新高。累計前五月營收來到840.02億元，年成長229%，同樣寫下歷史同期新高紀錄。

執行長潘健成表示，AI產業已逐步從模型訓練（Training）邁向大規模AI推論（Inference）與Agentic AI應用落地階段，無論是企業AI、主權AI、AI代理人、AI PC等邊緣AI裝置，都持續產生龐大且需長期保存的資料量，這也再次驗證「AI Inference is becoming data／storage centric」的產業趨勢。

潘健成指出，隨著AI推論應用快速普及，整體NAND儲存需求依然十分強勁，目前市場並未看到需求降溫跡象，而NAND供給端仍維持相對保守，使市場供需持續維持緊俏狀態。

潘健成進一步說，伴隨AI生態系快速擴張，企業級SSD已從傳統儲存設備，演變為AI基礎架構的重要核心元件。從AI訓練、AI推論、RAG、Agentic AI到超大規模資料中心與主權AI建設，都持續推升高容量、高效能及高耐久度企業級SSD需求。

群聯近年積極布局Pascari企業級SSD產品線、AI Data Platform、aiDAPTIV解決方案及相關AI基礎架構，並成功掌握AI帶來的新一波成長機會，也使高附加價值AI相關產品對整體營收與獲利貢獻持續提升。

潘健成補充，在邊緣AI市場方面，群聯與Intel合作推動的iGPU + aiDAPTIV平台技術已逐步獲得市場認同，透過將NAND Flash轉化為AI工作負載可使用的延伸記憶體資源，aiDAPTIV有效突破傳統DRAM容量限制，讓AI PC與邊緣裝置得以運行更大型的MoE模型與Agentic AI應用。

潘健成強調，目前已有多家PC品牌與伺服器合作夥伴陸續推出搭載Intel平台與aiDAPTIV技術的相關產品。

展望未來，群聯將持續深化與CPU／GPU與全球AI生態系夥伴的合作，加速AI落地普及，進一步落實群聯由儲存技術領導廠商轉型為AI Storage Infrastructure與Edge AI Compute Platform Provider的長期策略。