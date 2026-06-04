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昕力資股東會／推出企業級 AI Agent 平台 規劃切入邊緣運算

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

昕力資*（7781）4日召開股東常會，董事長姚勝富表示，公司在本次電腦展上，推出企業級AI Agent平台「OrientAI」，接下來將會與合作的硬體廠商，聯手打造台灣第一個軟硬整合的企業級AI Agent產品。此外，姚勝富指出，後續昕力資*也將跨足邊緣運算領域。

姚勝富表示，代理式AI浪潮引發企業數位轉型需求，不過目前市場上的AI Agent產品仍面臨幾個問題，如企業資料安全以及雲端Token成本過高，成為一道門檻。因此昕力資*從企業需求出發，在今年的台北國際電腦展（COMPUTEX）推出企業級AI Agent平台「OrientAI」，並與合作硬體廠商持續討論，規劃推出自有品牌企業級AI Agent，將成為台灣第一個軟硬整合的企業及AI Agent產品。

針對先前辦理的現金增資案，姚勝富表示，籌措的資金主要用於充實營運資金及推動軟硬整合聯盟布局，除布局AI Agent領域外，昕力資*也將跨足邊緣運算(Edge AI)領域，近期正與世界級半導體大廠洽談合作，希望切入物聯網（IoT）及邊緣裝置的相關應用，相關合作結果預計在Q3能有結果，屆時會再對外公告。

此外，公司預計今年下半年正式提出IPO申請，若審查進度順利，最快有機會於今年底或明年初掛牌。

COMPUTEX 股東會

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