坤悅股東會／通過配發1.5元股利 陳丕岳獲選續任董事長

坤悅開發（5206）4日召開股東常會，通過去年度決算表冊暨盈餘分配案，每股配發1.5元股利，其中現金股利1元、股票股利0.5元；會中並完成董事改選，陳丕岳獲選續任董事長。

坤悅去年合併營收37.78億元、年增55%；合併稅後純益5.89億元、年增83.4%，每股稅後純益3.44元，營收與獲利均創歷史新高。

今年預計完工交屋認列營收個案將有台中市南屯區「君睿」、后里區「禮御」與烏日區「夢想＋」三案，總銷約65億元，目前已銷售金額達50億元，將在今年度陸續認列。法人估，今年每股稅後純益上看6元，營收與獲利有望續創新高。

陳丕岳指出，坤悅目前線上銷售個案計有南屯區「君睿」、南區「坤悅語文心」、北屯區「坤悅‧泊岳」、太平區「坤悅涵仰」、后里區「坤悅禮御」、員林市「坤悅原鄰薈」、沙鹿區「坤悅沐光邸」、「坤悅沐光墅」、「坤悅映光田」等，合計總銷逾220億元。

坤悅今年推案計畫，包含位於彰化市三民段的「芊芊大悅」，規劃地上17層、地下3層、格局2至3房，286戶純住家，預計第3季進場銷售；另有台中市東區「坤悅沐晴」，規劃地上24層、地下5層，共248戶住家與6戶店面的超高地標，格局為2至3房，預計第4季進場，兩案合計總銷約96億元。

陳丕岳表示，坤悅今年以「建築貼心，創造家的故事」為年度目標，坤悅除自有甲級坤聯營造，負責公司所有建案的興建，並於交屋前內部自主驗屋先行把關。

今年更將第三方驗屋機制從公設擴展至住家，為住戶篩選合格且具品牌誠信的驗屋公司，實踐「說到做到、眼見為憑」的施工承諾，從自己要住的角度出發，想在最先、做到最好，即是公司維持穩健運行的關鍵。

長期深耕自住產品的坤悅，近年發展重點除以行動落實社區永續經營，也透過營建工程與建築品質的提升，將耐震結構、防水排風、健康防疫、智慧門禁、地下室工程等特殊工法列為建案標配，並使用綠建築標章裝修建材，從根本降低環境負擔，全面響應低碳淨零目標，打造符合ESG理念的新世代建築。

陳丕岳指出，在原物料成本續揚、營建成本不斷飆升的今日，公司業績仍穩定向上發展，除了感謝住戶的支持與認同，公司也近年積極優化售服流程，啟用0800客服專線、官網線上客服、官方Line@等多元售服管道，以「24小時聯繫住戶、48小時到府查驗、72小時到府維修」深獲住戶肯定。

交屋1年內的新案亦主動安排居家健檢，與住戶建立深刻信任與互動。除持續舉辦名人講座、生活美學、親子手作課程及家族專屬大型藝文活動，深化與住戶的互動交流，坤悅今年也以「坤悅15，幸福成林」為公益主軸，懷抱飲水更懂思源的心，擴大社會公益與行動參與，期盼發揮公眾影響力，讓幸福成為城市最美的循環。

展望未來，陳丕岳表示，除持續深耕大台中與彰化地區，視景氣調整新案進場銷售步調，坤悅開發亦以長期穩健發展為目標，建構多元化行銷通路，努力提升營建施工與居住品質，擴大與同業間的差異性，更保持審慎樂觀態度，在善盡企業社會責任同時，持續深化品牌認同和價值，落實坤悅好宅永續承諾。