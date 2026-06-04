康和證券股東會／配股息締新猷 通過配息0.155元、配股1.25元

康和證券（6016）4日召開2026年度股東常會，通過2025去年財報及盈餘分配案，2025年康和證券合併稅後淨利為13.67億元，每股稅後盈餘（EPS）1.98元；並配發0.155元現金股利與1.25元股票股利，合計股利達1.405元，股利配發創下歷史新高。

康和證券今年前四月自結營收50.96億元，稅後淨利30.63億元，每股稅後盈餘(EPS) 4.46元，雙雙寫下歷史新高締新猷，並已超越去年全年稅後淨利的124%。

康和證券經紀業務以「數位轉型」與「財富管理升級」為其雙軌戰略，「好康 fun 心投」平台及「卡好通」分戶帳服務，成功深化普惠金融，榮獲卓越證券評比與今周刊券商組「最佳財富增值獎」第一名殊榮，顯見數位智能理財服務已深獲客戶與評審肯定。

自營業務方面，在交易、資產配置及風險管理上，透過靈活調整資產配置，落實四大核心策略：掌握 AI 的產業發展契機、核心持股以具備高度穩定性與流動性的權值股及產業龍頭為主、因應市場快速變遷加大持股水位調整的機動性與彈性、落實永續將符合 ESG 發展趨勢的優質標的納入投資組合核心考量。

承銷業務方面，康和證券主辦承銷的久舜營造（5547）已於今年2月正式上櫃掛牌；除久舜營造案外，康和證券近年積極拓展承銷業務，受惠AI、ESG、綠能環保、資安及生醫等產業發展，成功輔導多起IPO與SPO案件。近期國內簽約輔導的IPO主辦案件：擷發科、微電能源、野獸國、來毅數位、天明製藥、宣捷幹細胞、禾蒼科技等。

SPO籌資市場，近年亦積極協助上市櫃公司在資本市場籌資，如東研信超、動力-KY（6591）、同泰（3321）等主辦SPO案，均為承銷業務開拓的質優案件，日前更與英華智電子簽訂輔導合約，輔導推動上市進程，長期深耕線束產業，成功切入AI伺服器與液冷市場。

臺灣證券交易所主辦第12屆公司治理評鑑結果，康和證券以優異的表現級距晉升至上櫃公司前6%～20%，這項殊榮不僅代表在公司治理、永續發展的卓越表現得到肯定，更與日前家庭日主題「ESG健行永續」相互結合，以淨山健行資源回收，讓環境生態永續、讓康和永續落實企業社會責任，達成永續發展的核心。

康和證券今年營運仍將持續聚焦於「數位金融、減少缺失、ESG」三大主軸。在數位化進程上，致力推動數位轉型與創新應用，以建立差異化的數位競爭優勢，並透過打造全產品線平台提供優質的客戶服務體驗，落實社會共好與團隊成長之願景。在永續經營方面，已將 ESG 納入經營決策與投資評估之核心，貫徹「環境永續、顧客價值、幸福職場、社會共榮、公司治理」等五大永續發展策略。透過領導群及跨部門功能性團隊深化共同價值觀，發揮集團資源整合效益，以務實創新的精神因應市場波動，為客戶建構完善的資產配置方案，創造最大化整體效益。