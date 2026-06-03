精測5月營收月增3.7% 動能向上

半導體測試介面廠精測（6510）昨（3）日公告5月營收5.43億元，創新高，月增3.7%，年增34.1%；前五月營收24.23億元，年增23.7%，看好本季營運動能持續向上。

精測表示，隨著全球 ASIC AI等高效能運算( HPC ）應用加速滲透各產業，相關晶片出貨需求暢旺，推動半導體測試介面市場規模持續擴張。精測作為全球半導體測試介面產業關鍵供應商，憑藉高階測試介面技術及擴充產能，持續獲得AI晶片大廠訂單挹注，預期今年營收有望逐月成長。

面對市場對AI晶片算力需求，電流、速度及對應所需散熱能力均顯著提升，精測為提供相應解決方案，已著手針對高導電、高散熱材料及精密微結構主動散熱技術加大研發力度，持續深化關鍵技術研究與突破，強化公司在全球半導體測試介面領域的競爭力。