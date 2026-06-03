漢來美食搶搭AI列車！砸逾9千萬買進台積電 持股升至70張

漢來美食（1268）搶搭AI列車，3日公告買進台積電40張，總交易金額為9,268萬元，每單位價格為新台幣2,170元~2,415元；累計持有70張，累計持有金額為1.65億元。

漢來美食是國內的餐飲優等生，主力品牌島語自助餐廳及湯包的展店效益，加上宴會需求暢旺，帶動整體營收成長。2026年第1季財報，營收19.88億元，季增23.51%、年增14.57%；稅後純益2.48億元，季增142.82%、年增33.90%，每股盈餘5.87元。

漢來美食4月營收5.15億元，單月營收創同期新高，年增25.42%；累計前四月營收25.03億元，較去年同期21.46億元成長16.65%，累計營收刷新歷史，展現積極布局下帶進的卓越績效。

展望後市，2026年對漢來美食來說，是集團展店動能全開的一年，除台中布局以外，預計於台北大巨蛋開出的「名人坊」第6家分店，及首次跨出高雄漢來大飯店開出分店的台菜品牌「福園」，都已經站在起跑線上蓄勢待發，期待5月下旬大巨蛋商場能夠順利開幕。