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長科獲利／4月年增逾五倍、每股純益0.19元 AI電源需求撐後市
導線架大廠長科*（6548）今（3）日公布4月單月自結，單月歸屬母公司業主純益1.79億元，較去年同期2,600萬元大增588%，每股純益0.19元，優於去年同期0.03元，年增533%。
從4月自結數來看，長科營收與獲利同步明顯成長，稅前盈餘與歸屬母公司業主純益增幅均大幅優於營收成長，顯示營運規模放大後，獲利表現同步改善。
展望後市，長科先前法說會釋出正向看法，受惠客戶需求穩健，訂單動能可望延續，第2季營收具備挑戰雙位數成長空間。公司產品應用中，電源管理相關IC需求持續升溫，伺服器、資料中心等應用被視為主要成長動能。
此外，AI資料中心電力架構升級也帶動高壓導線架需求。長科先前指出，800V以上高壓直流架構對材料與表面處理要求更高，相關產品平均單價較一般產品高，有助於優化產品組合。隨著QFN、IC類產品需求延續，加上LED產品線表現穩健，市場將觀察長科第2季營收成長力道與獲利能否持續改善。
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