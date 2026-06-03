快訊

T-34墜毀飛官殉職父悲慟招魂 「答應幫我換電腦還沒做」令人心碎

「笑得你心裡發寒」成絕響！鍾景輝離世 《賭神3》靳能「陰森笑」流傳至今

整理包／美301勞動強迫調查提議對台加稅10%「日韓課更重」 關鍵QA看這

聽新聞
0:00 / 0:00

長科獲利／4月年增逾五倍、每股純益0.19元 AI電源需求撐後市

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

導線架大廠長科*（6548）今（3）日公布4月單月自結，單月歸屬母公司業主純益1.79億元，較去年同期2,600萬元大增588%，每股純益0.19元，優於去年同期0.03元，年增533%。

從4月自結數來看，長科營收與獲利同步明顯成長，稅前盈餘與歸屬母公司業主純益增幅均大幅優於營收成長，顯示營運規模放大後，獲利表現同步改善。

展望後市，長科先前法說會釋出正向看法，受惠客戶需求穩健，訂單動能可望延續，第2季營收具備挑戰雙位數成長空間。公司產品應用中，電源管理相關IC需求持續升溫，伺服器、資料中心等應用被視為主要成長動能。

此外，AI資料中心電力架構升級也帶動高壓導線架需求。長科先前指出，800V以上高壓直流架構對材料與表面處理要求更高，相關產品平均單價較一般產品高，有助於優化產品組合。隨著QFN、IC類產品需求延續，加上LED產品線表現穩健，市場將觀察長科第2季營收成長力道與獲利能否持續改善。

營收 母公司

延伸閱讀

AI浪潮與先進製程領軍 南科1至4月營收破兆成長21.3%

豐達科營收／5月4.69億元 航空客運市場成長帶動年增56.16%

亞德客營收／5月年增40.4%創同期新高 Q2營業利益率可望持續攀高

九豪自結4月每股虧0.18元 後市拚氮化鋁基板、車用應用撐成長

相關新聞

雙鴻2026年拚績增70%

散熱大廠雙鴻（3324）董事長林育申昨（2）日表示，旗下整合式散熱器（IHS）已量產出貨美系CPU大廠，加上冷卻液分配單元（CDU）步入放量期，後市動能強勁。法人看好，雙鴻今年營收有望年增60%至70%，明年持續高速成長。

群聯：2027年 NAND 更缺貨

AI帶動儲存需求暴增，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）解決方案大廠群聯（8299）執行長潘健成昨（2）日表示，目前產品已出現供不應求盛況，隨著AI資料中心、地端AI及AI PC逐步落地，儲存需求將持續擴大，「明年NAND晶片缺貨情況恐比今年更嚴重」。

金運發表遠端協作系統

廣運（6125）集團旗下金運昨（2）日宣布，推出為AI工廠與高密度資料中心打造的遠端協作系統Cinta，由金運與策略合作夥伴共同開發，整合輝達（NVIDIA）Omniverse DSX生態系、OpenUSD數位孿生架構、液冷系統設計資料與AI工程協作流程，協助客戶在資料中心建置初期，即完成多項前置驗證，資料中心建置期程縮短至六個月即可交付。

廣穎4月 EPS 2.66元 單月賺贏一年

廣穎電通（4973）昨（2）日應主管機關要求，公告今年4月自結數，單月獲利1.71億元，年成長171倍，每股純益2.66元，單月賺贏去年全年獲利。

頎邦4月 EPS 0.43元 長線業績可期

封測廠頎邦（6147）昨（2）日公告今年4月自結數，單月獲利3.22億元，年成長569%，每股純益0.43元，單月獲利逼近上一季度約74%的水準。

元太展出電子紙變色車

元太（8069）董事長李政昊昨（2）日與40家生態系廠商首度參加COMPUTEX 2026，展出與BMW合作的全車可變色iX3 Flow Edition概念車，不僅車體外觀由彩色電子紙包覆，連輪圈也可以變色，客戶規劃年底於大陸限量銷售。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。