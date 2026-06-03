慧智基因股東會／37項LDTs認證全台居冠 攜手美國貝勒攻精準醫療商機

慧智基因（6615）3日召開股東常會。公司表示，面對產業發展趨勢，未來將聚焦精準醫療、數位健康及國際合作三大主軸，透過精準檢測、臨床應用與電子病歷整合，打造一站式精準醫療服務平台。

慧智基因表示，隨著精準醫療與次世代基因定序（NGS）應用快速發展，基因檢測已成為臨床診療的重要工具。慧智基因憑藉法規認證、臨床整合及國際合作優勢持續深化市場布局，目前已取得37項衛福部食藥署「精準醫療分子檢測實驗室認證（LDTs）」，為全台通過項目數最多的基因檢測機構，並與美國貝勒遺傳學中心（Baylor Genetics）建立策略合作關係，積極拓展精準醫療與數位健康市場。

在核心競爭力方面，慧智基因醫學實驗室已取得37項LDTs認證，檢測項目涵蓋生殖醫學、產前與孕前檢測、新生兒篩檢、癌症檢測、精準用藥及罕見疾病等領域，所有檢測皆於台灣完成，有助提升品質與檢測效率。

因應政府推動NGS檢測健保給付政策，慧智基因持續協助醫療院所申請「實驗室開發檢測施行計畫」，截至目前已協助近300家醫療院所完成申請，累計通過件數達2,700件，進一步推動癌症基因檢測與精準用藥服務的臨床應用。

除檢測服務外，慧智基因也積極布局數位醫療，將NGS檢測結果與FHIR國際標準電子病歷系統整合，協助醫療院所提升診療效率與精準醫療決策能力。同時，因應高齡化及人工生殖需求增加，公司亦完成胚胎染色體篩檢（PGT-A）技術升級，導入新一代SNP分析平台，提升檢測精準度。

國際布局方面，慧智基因與美國貝勒遺傳學中心（Baylor Genetics）建立策略合作關係，引進國際級基因檢測技術與資源，擴大癌症、罕見疾病及產前檢測服務量能，強化市場競爭力。展望未來，慧智基因表示，將持續掌握精準醫療、NGS普及化及數位健康發展趨勢，透過技術創新、法規優勢與國際合作，打造下一階段成長動能。