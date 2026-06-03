立弘上櫃前公開承銷…暫定每股20元 6月5日至9日公開申購、17日掛牌

立弘（1780）配合上櫃前公開承銷，暫定每股承銷價20元；將於6月5日至9日辦理公開申購，6月11日抽籤，預計6月17日掛牌。

立弘為亞洲少數能大量生產並提供類胡蘿蔔素完整系列產品的廠商，與全球類胡蘿蔔素廠荷蘭DSM及德國BASF為全球主要供應商，自創品牌Altratene、Lycotene與Lutene已行銷超過60個國家，並受聯合國及歐盟邀請共同參與類胡蘿蔔素法規制定，產品品質已達國際頂級水準。

受惠天然食品添加物與保健原料需求持續升溫，立弘近年營運穩步走高。2023年至2025年營收分別為7.2億元、8.07億元、8.5億元，連續三年改寫歷史新高，三年複合成長率達8.65%，不僅高於調研機構Grand View Research預估全球類胡蘿蔔素市場5.5%的年均複合成長率，也顯示公司持續自國際大廠擴大市占。2026年第1季營收為2.4億元，年增14.57%、每股稅後純益（EPS）0.4元。

立弘表示，去年主要營運動能來自兩大面向。首先，部分國際供應商於2024年發生工安事故後，下游客戶由短期庫存調節，進一步轉向尋求長期穩定供貨來源，帶動公司接單動能升溫。其次，終端消費者對天然來源食品添加物與保健原料需求持續提升，品牌客戶同步擴大天然原料採購比重，推升銷售結構性成長。

以產品組合觀察，β-胡蘿蔔素仍為立弘核心主力產品，2025年營收占比約72.34%，胡蘿蔔醛占比約18.29%，顯示主力產品線具備穩定需求與規模優勢。隨著食品、營養補充品、飼料添加及機能性應用市場持續擴大，完整產品線將有助公司深化客戶黏著度，並提升跨市場滲透率。

獲利表現方面，立弘2025年營業毛利達3.09億元，年增19.44%，毛利率由2024年的32.02%回升至36.33%，創近年高點。公司指出，毛利率改善主要受惠自行開發生產關鍵中間體原料，降低外購成本，加上APO-胡蘿蔔醛等製程優化，減少溶劑使用並提升批次產能；同時，高毛利應用型配方產品放量出貨，帶動整體獲利結構進一步優化。

在本業規模放大及營運效率提升挹注下，立弘EPS從2024年的1.05元提升至2025年的1.35元，年增28.57%，同步改寫歷史新高。隨著關鍵原料自製比重提高、製程效率改善，以及高附加價值產品比重提升，公司獲利體質可望持續優化。

從市場布局來看，立弘長年外銷比重維持九成以上，2025年外銷比重達94.74%，銷售市場橫跨歐、美、亞、非及大洋洲，其中歐美市場約占七成，顯示公司在國際市場已建立穩固客戶基礎。在供應鏈管理上，立弘主要原料供應商來自歐美及中國大陸等知名大廠，且主要原料均維持兩家以上供應來源，原料供應相對分散，有助降低單一供應商集中風險，穩定成本結構與毛利表現。

法人表示，在全球天然色素、保健原料與機能性食品需求持續成長下，立弘憑藉完整產品線、外銷通路優勢與毛利率改善趨勢，已卡位預防醫學與天然色素的黃金賽道，後市營運成長可期。