大大寬頻股東會／通過每股配發3.8元現金股利

大大寬頻（7901）今（3）日召開2026年股東常會，會中承認2025年營業報告書及財務報表，並決議通過盈餘分派案，每股配發3.8元現金股利。

大大寬頻表示，受惠於寬頻用戶數穩定成長，大大寬頻2025年稅後純益達2.62億元，以期末股本6億元計算，每股稅後純益4.37元，股東常會決議通過每股派發現金股利3.8元，總發放金額達2.28億元，盈餘配發率高達86.9%，以高配息實質回饋股東。

大大寬頻表示，寬頻用戶規模持續擴大，去年底寬頻用戶數已達18.37萬戶，在經營區域內維持高滲透率。

此外，大大寬盆2025年合併營業收入由去年同期的8.33億元成長至9.11億元，年成長率達9.36%；受惠於高頻寬需求轉型，360M以上高速用戶占比已達45%，進一步推升ARPU（平均帳單金額），並維持50%以上毛利率水準，稅後純益年增13.98%，整體獲利再創佳績。

在資本市場規劃方面，大大寬頻表示，2026年1月順利完成興櫃登錄後，目前正全力推進初次上市（IPO）計畫。為配合未來掛牌需求，本次股東常會亦順利通過配合初次申請股票上市等相關議案，以提撥所需股份額度辦理上市前之公開承銷。

大大寬頻表示，邁向集中市場不僅能進一步強化公司治理，更將顯著提升品牌能見度，為未來的長期投資挹注充沛的資本動能。

大大寬頻董事長張銘志於會中指出，2025年對公司而言是轉型躍升的關鍵年，除了已順利完成興櫃登錄，目前全經營區也達成100％光纖到府(FTTH)網路架構。展望2026年與未來長期發展，大大寬頻將以「穩健本業、開拓新局」為策略核心，積極展開次世代網路技術升級、佈局AI算力與資料中心以及策略結盟與創新加值等佈局。

張銘志指出，次世代網路技術升級要擴大10G PON服務佈建，同時導入高效能無線技術（例如WiFi 7），全面提升寬頻產品效能與市場競爭力；佈局AI算力與資料中心則是迎戰AI經濟浪潮，大大寬頻將積極建設核心網路，完成經營區內骨幹網路Backbone擴容至400G，支線網路擴容至200G-350G。

此外，張銘志表示，大大寬頻將發展AI應用服務，結合寬頻網路與算力需求，支援智慧家庭、邊緣運算及企業級AI應用。同時，積極投資與布局資料中心相關業務，參與AI算力經濟，強化網路與運算資源整合服務。

策略結盟與創新加值部分，張明志表示，，鎖定具長期潛力的合作夥伴或新創公司進行策略性投資，深化在資料中心互聯、AI算力服務、智慧城市以及數位治理等高成長領域的布局。並將引入AI賦能平台，提供個性化服務，優化用戶體驗，滿足智慧生活需求。

大大寬頻強調，未來將持續強化基礎建設、穩健擴大市場版圖，憑藉100% FTTH光纖寬頻的架構優勢，為股東創造長期穩定的報酬。