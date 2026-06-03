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宇峻下半年推4款新遊戲 看好今年營收逐季成長

中央社／ 台北3日電

遊戲股宇峻奧汀董事長劉信表示，今年下半年將推出4款新遊戲，加上代理營運的「Final Fantasy XIV」（FFXIV）持續改版，帶動玩家回流，看好今年營收逐季成長。

劉信表示，將持續強化自有IP經營、拓展海外市場，並導入AI技術提升研發效率。

宇峻今天召開股東會，會中承認2025年度財報，並通過盈餘分配案，每股配發現金股利新台幣2元，包含盈餘配發現金1.5元及資本公積發放現金0.5元，另配發股票股利0.5元。

宇峻今年第1季營收5.19億元，創單季新高，歸屬母公司業主淨利1.36億元，為歷年同期次高，每股盈餘（EPS）2.34元。

展望今年下半年，宇峻主管表示，除FFXIV每季持續推出改版內容外，也將陸續推出新遊戲，挹注營運動能，看好今年營收逐季成長。

宇峻主管指出，下半年將推出4款新作，包括6月發行「天使之戀國際版」、7月推出「三國群英傳：策定九州」及「神州M國際版」、9月推出「幻世錄重製版」。

劉信表示，面對全球遊戲市場競爭，將以「產品力深化、全球化布局、技術升級及IP價值放大」為核心發展方向，除透過新產品挹注營運動能外，也將持續優化玩家經營、強化海外市場拓展，並結合AI技術提升研發效率，進一步擴大自有IP的長期價值與市場影響力。

宇峻奧汀 營收 宇峻

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