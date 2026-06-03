宇峻下半年推4款新遊戲 看好今年營收逐季成長

廣運（6125）集團旗下金運昨（2）日宣布，推出為AI工廠與高密度資料中心打造的遠端協作系統Cinta，由金運與策略合作夥伴共同開發，整合輝達（NVIDIA）Omniverse DSX生態系、OpenUSD數位孿生架構、液冷系統設計資料與AI工程協作流程，協助客戶在資料中心建置初期，即完成多項前置驗證，資料中心建置期程縮短至六個月即可交付。

2026-06-03 00:46