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櫃買家族 再添新兵

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買家族再添新兵。本周有華南永昌未來金融ETF（009822）將於今（3）日上櫃掛牌；圓祥生技（6945）則將在5日上櫃掛牌，承銷價122元，2日興櫃均價為125.42元。

櫃買中心表示，由華南永昌投信募集發行的股票型ETF「華南永昌未來金融ETF」，5月22日成立，將於3日掛牌上櫃，並得辦理融資融券。華南永昌未來金融ETF追蹤的「彭博TPEx全球未來金融優選30指數」，聚焦於全球未來金融生態圈領域，精選全球具代表性的金融科技龍頭企業，如Visa、MasterCard、數位券商羅賓漢等，涵蓋數位支付、數位資產、金融基礎建設及加密資產平台等族群。

隨著AI應用普及、數位支付滲透率提升，及全球金融改革加速，未來金融產業正迎來長期成長契機。「華南永昌未來金融ETF」為台灣首檔聚焦「未來金融」趨勢的ETF，亦為華南永昌投信今年首檔ETF產品，發行價格10元，基金經理人為蔣松原，瞄準數位支付、金融科技、區塊鏈及數位資產等創新金融領域，掌握全球金融產業轉型商機，主打提供小資族輕鬆參與全球頂尖金融科技企業長線成長的機會。

這檔ETF將從全球近9,000檔標的中，透過多重篩選機制，精選出30檔最具代表性的金融科技企業，是一檔鎖定全球數位金融、電子支付及數位資產領域的主題型ETF，其風險等級為RR4，屬於積極型投資。

圓祥生技以科技事業申請上櫃，主要從事雙特異性抗體新藥研發，2025年度合併營收為零，稅後淨損為4.44億元，每股虧損為5.23元。

金融科技 Visa

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