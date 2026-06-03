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金運發表遠端協作系統

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導

廣運（6125）集團旗下金運昨（2）日宣布，推出為AI工廠與高密度資料中心打造的遠端協作系統Cinta，由金運與策略合作夥伴共同開發，整合輝達NVIDIA）Omniverse DSX生態系、OpenUSD數位孿生架構、液冷系統設計資料與AI工程協作流程，協助客戶在資料中心建置初期，即完成多項前置驗證，資料中心建置期程縮短至六個月即可交付。

金運科技表示，GB200、GB300平台陸續導入市場，單櫃功耗與散熱密度大幅提升，資料中心建置已從傳統機電工程，轉型為高度整合的系統工程，而AI工廠不僅需要更高效率的液冷系統，也需要在專案早期即完成電力、冷卻、空間、消防、管線與維運條件的整體驗證。

金運近期將現金增資，發行8,000張股票，以每股60元溢價發行，增資後股本增至6.6億元。金運原以EMS業務為主，2025年營收約5億元，仍虧損，今年首季營運轉虧為盈，並計畫在今年10月登錄興櫃，並朝2028年轉上市目標邁進。

輝達 NVIDIA

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