海昌生技拚6月下旬上櫃 搶占全球再生醫療與醫療級原料市場

膠原蛋白醫療器材廠海昌生技（7814）預計6月下旬掛牌，並將在3日舉辦上櫃前業績發表會。董事長蔡國田表示，公司以「既有產品深化滲透」與「高階醫材創新開發」雙引擎並行發展，一方面持續擴展東南亞與全球市場布局，另一方面積極切入動物醫療領域並提升高毛利產品占比。隨著再生醫療應用持續擴大，以及多項新產品逐步推進，公司營運規模與獲利能力可望同步提升。

海昌生技深耕膠原蛋白醫療器材領域多年，核心產品涵蓋牙創保護材、膠原蛋白基質、膠原再生膜與骨填料等，應用領域橫跨牙科與外科市場。公司目前已成功導入長庚醫療體系與三軍總醫院等大型醫療機構，建立穩定臨床使用基礎與高度信賴度，使營運具備良好現金流支撐與持續擴展空間。

除既有產品穩健成長之外，海昌生技積極布局高階醫療器材開發，鎖定具規模化潛力的全球市場。其中，「可降解輸尿管支架」已取得台灣發明專利，並同步推進國際專利布局，後續若順利取得各國許可證，將具備切入全球泌尿醫材市場的機會。該產品具備技術突破性與臨床需求雙重支撐，市場普遍視為海昌生技未來重要的成長引擎，有望帶動公司進入新一輪高速成長軌道。

在供應鏈策略上，海昌生技掌握台灣成為「豬病非疫國」的關鍵契機，透過子公司生立生技攜手台糖與台畜，積極建構醫療等級動物來源原料供應鏈。此布局不僅有助於確保關鍵原料的穩定供應與品質控管，更具備發展為國際醫療級原料供應商的潛力。未來若順利取得國際認證，將有機會向全球醫療器材大廠供應標準化原料，進一步強化產業鏈地位並開拓新的營收來源。