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金可集團小金雞海昌生技6月下旬上櫃 膠原蛋白高階醫材搶攻東協市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
海昌生技董事長蔡國田（左）與總經理何信裕。記者謝柏宏／攝影
海昌生技董事長蔡國田（左）與總經理何信裕。記者謝柏宏／攝影

金可集團旗下子公司海昌生技（7814）將於6月下旬興櫃轉上櫃，公司定於6月3日舉辦上櫃前業績發表會，海昌總經理何信裕2日表示，公司自成立以來深耕膠原蛋白高階醫療器材，目前已有多項產品在國內醫療院所上市，目標明年初拿到越南及菲律賓兩國許可證，強攻東南亞市場商機。

海昌生技董事長蔡國田表示，成立於2006年的海昌生技，為金可集團在締造大陸隱形眼鏡王國之後，由集團發起成立的生醫研發公司，後來公司聚焦在膠原蛋白高階醫材研發，歷經20年磨成劍，已在國內醫院占有一席之地。

海昌生技目前資本額4億元，上櫃增資500萬股，股本增加到4.5億元，金可集團持股達到七成，其餘前十大股東還包括台杉水牛三號生技基金、仁寶（2324）、永豐金證券及進階生技等。公司今年首季營收2,365萬元、年增六成，毛利率65.4%，稅後虧損234萬元，每股淨損0.06元。何信裕表示，隨著再生醫療應用持續擴大，以及多項新產品逐步推進，膠原蛋白機質片狀物最快第4季取證開始貢獻，全年力拚轉虧為盈。

何信裕表示，海昌生技的核心產品是以豬的組織如豬筋萃取之膠原蛋白、豬小腸黏膜下層等原料，已發展的產品涵蓋牙創保護材、膠原蛋白基質、膠原再生膜與骨填料等，應用領域橫跨牙科與外科市場。目前已成功導入長庚醫療體系與三軍總醫院等大型醫療機構，建立穩定臨床使用基礎與高度信賴度，使營運具備良好現金流支撐與持續擴展空間。

海昌生技發展的牙科與外科主力產品不僅在國內市場持續成長，目標明年年初也可拿到越南及菲律賓兩國許可證，另外在乳癌腫瘤摘除後的「膠原蛋白片狀填補物」以及全球首創「可降解輸尿管支架」，將分別於今年底明年初開始陸續取證。

何信裕指出，公司以「多態形膠原蛋白製程技術」及「脫細胞技術」建立研發優勢，能依不同臨床需求精準調整材料特性，兼顧結構強度、操作便利性與生物相容性，並保留促進組織修復的關鍵因子。

供應鏈策略上，海昌生技透過子公司生立生技攜手台糖與台畜，建構醫療等級動物來源原料供應鏈。若順利取得國際認證，將有機會向全球醫療器材大廠供應標準化原料，強化產業鏈地位並開拓新的營收來源。

海昌生技強調，將以「既有產品深化滲透」與「高階醫材創新開發」雙引擎並行發展，持續擴展東南亞與全球市場布局，並切入動物醫療領域並提升高毛利產品占比。

生技

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