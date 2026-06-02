網家股東會／公布2025年年報 前財務長獎金達千萬元 遠超董總薪資總和

網路家庭（8044）集團即將在6月17日召開股東會，近期公布2025年年報。2025年3月網路家庭財務長周磊離職、轉任子公司21JP財務長，但從年報公布數字，他在2025年總薪資高達1,804.4萬元，遠超過董事長詹宏志71.5萬元和總經理張瑜珊的540.萬元，光是母公司發的獎金就超過董總薪資總和。

根據年報，周磊的年薪結構中，包括董事酬勞、薪資、獎金與特支。最大一部份是來自母公司「薪資、獎金、特支費」項目的1,356.3萬元，其中包括薪資260.4萬，母公司發給的「獎金、特支費」項目則高達1,095.9萬元。

市場人士推測，這筆獎金極可能是財務部門在2025年完成引入統一（1216）私募案的績效獎金。網路家庭針對此項目僅表示，「因個別經理人薪酬獎金係依職責、績效及公司制度等因素綜合評估；相關資訊以年報揭露為準」，強調相關項目包含薪資、職務加給、各種獎金、津貼、特支費及其他報酬等項目，並非單一獎金。

統一在2024年底宣布成為網路私募案引入的策略投資股東，以每股40元、總金額24.6億元取得6.1萬多張股票，取得網路家庭三成股權，為最大法人股東。為了讓統一在去年股東會前先加入董事會，以及21JP規劃在日本上市、按規定需要專任財務主管，周磊在去年3月辭任董事與財務長，並轉任21JP財務長。

21JP為網路家庭子公司下的金融科技事業群（21st Fintech），根據先前網家公告，去年營收達23.55億元，年增8.7%，貢獻營業利益4.02億元，年增7.3%，去年併購日本支付業者Payment for，結合集團支付閘道與電子錢包等資源深化跨國生態系。21JP近期宣布將在日本東京證交所IPO，相關議案也提交股東會討論。